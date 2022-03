Este lunes, la ciudad mendocina de Las Heras fue escenario de un violento crimen. Un empleado de la empresa local "Cuyoplacas" fue asesinado de camino al trabajo por un delincuente que, utilizando una roca, le destrozó la cara para robarle la bicicleta. Los allegados de la víctima piden justicia, y demandan una situación de inseguridad que no es nueva.

El asesinato de Emiliano Fernández, de 37 años, quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona. En el impactante video, se puede ver como el atacante corre hacia Fernández, quien viajaba en bicicleta hacia su trabajo a eso de las seis de la mañana, con lo que parece ser una piedra en la mano.

.

Cuando finalmente se cruzan, el criminal usa el objeto para derribar a Fernández de su bicicleta, pero no se detiene ahí. Empleados de una empresa de seguridad cercana que presenciaron el ataque afirmaron que debieron gritarle al ladrón para detenerlo, ya que este seguía golpeado el cuerpo inconsciente de la víctima con la piedra. Finalmente, el atacante tomó la bicicleta y escapó de la escena.

Fernández seguía con vida cuando llegó la ambulancia, convocada por los vecinos que llamaron al 911. Lamentablemente, la víctima terminó falleciendo poco después de ser trasladado al Hospital Central de Las Heras, donde sufrió dos paros cardíacos que le arrebataron la vida.

.

Parte de un problema mayor

Fernández tenía 37 años, trabajaba hace 17 en Cuyoplacas y vivía con su madre y hermano.

El crimen de Emiliano Fernández no fue un hecho aislado. Según informaron testigos del robo, el mismo sujeto que atacó e hirió letalmente a la víctima había intentado robar una empresa en la misma cuadra de Cuyoplacas. Su intento se vio frustrado cuando saltaron las alarmas del lugar, provocando que el ladrón escapara de la escena, se topara con Fernández y tomara su bicicleta para hacer un escape veloz.

Más allá de la secuencia de hechos, los compañeros de Fernández señalaron que el violento robo forma parte de un problema mayor, una ola de inseguridad que cubre Las Heras desde hace tiempo. Cansados del peligro, organizaron un corte sobre Acceso Norte, entre Pascual Segura y Manuel A. Sáez, en reclamo de Justicia y de más seguridad.

Los trabajadores cortaron un carril de Acceso Norte en protesta contra la falta de presencia judicial. (Cortesía Los Andes)

Gabriel García, delegado de Cuyoplacas, dijo a Radio Nihuil: "No es justo, no pueden matar a una persona por una bicicleta. Es algo que nos shockeó a todo el mundo. Esperamos respuesta del Ministerio de Seguridad, porque saben quién es el autor. Hay mucha inseguridad acá. Los ladrones vienen de barrios aledaños, especialmente de atrás de la fábrica, y peleamos permanentemente, pero ya no se puede controlar".

Los trabajadores demandaron una solución a los asaltos que ocurren a cualquier momento del día, la falta de presencia policial e iluminación, y se rehusaron a liberar el carril de Acceso Norte "hasta que se presente alguna autoridad pertinente". Su demanda encontró respuesta, cuando cerca de la una de la tarde se hizo presente en la protesta el Comisario Ariel Borcia, de Las Heras.

Los trabajadores pudieron comunicar sus vivencias, y el efectivo aseguró que, como medida de seguridad para todos los trabajadores de la zona, pondrán un móvil en la lateral Este del Acceso Norte y Manuel A. Sáez, en un esfuerzo para prevenir que más casos como el de Emiliano Fernández ocurran.