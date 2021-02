Una pelea por la posesión de una humilde vivienda en Melchor Romero, partido de La Plata, terminó con un hombre muerto, otro prófugo y una mujer internada. La disputa tuvo como eje la humilde casilla de la calle 177 entre 525 y 526, que ocupaban Magalí Flores Arepoco y su pareja, Manuel, quienes defendieron por la fuerza un intento de usurpación. En la lucha resultó muerto Juan Manuel Pérez, un vecino del lugar.

Magalí, embarazada de cinco meses, denunció ante cronica.com.ar que se trató de un intento de usurpación y que Pérez cayó cuando su pareja contestó al ataque ella recibió. Ambos habían desocupado la casilla por un par de días porque según el relato de la mujer "cuando llueve nos entra agua hasta los tobillos, por eso nos vamos a la casa de mi suegra por un tiempito".

Según su testimonio, mientras estaban fuera de la casilla les llegó la información de que les habían forzado la puerta y que faltaban elementos. Cuando fueron a comprobarlo, se encontraron con un grupo de gente que intentaba meterse en el lugar. En medio de la discusión, cuenta Magalí, llegó Pérez exaltado con un bidón de nafta, amenazando incendiar la vivienda, pero recibió una puñalada en la pierna del defensor de la casa. Pérez fue trasladado al vecino hospital de Melchor Romero, pero murió desangrado.

Fuentes de la comisaría 14a de La Plata contaron que "hace dos días que estamos buscando al agresor por todos lados para proceder a su detención por homicidio". Aunque sus familiares argumentan que el hombre actuó en defensa propia y que el usurpador cayó muerto dentro de su casa, la calificación del delito correrá por cuenta de la fiscalía.

.

Mientras tanto, Magalí señaló que su situación es desesperante. "Estuve internada por los golpes que recibí y los médicos dijeron que no perdí el bebé de milagro. Pero me quedé sin casa y sin pertenencias, me robaron todo. Mi mamá dice que esta gente me está buscando y que si no entrego a Manuel, me van a matar a mí. Yo ni siquiera sé dónde está él. Estamos aterrados".