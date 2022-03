Este lunes, un insólito caso ha conmocionado a Formosa. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Gendarmería Nacional, en la localidad de Laguna Blanca, en donde encontraron a un hombre fallecido en el baño de su domicilio.

La particularidad es que el sujeto estaba desnudo de la cintura para abajo y con los genitales mutilados, por lo que comenzaron a rondar todo tipo de especulaciones sobre las posibles causas del deceso y del ataque.

Minutos antes de las diez de la mañana, efectivos de la Comisaría Laguna Blanca recibieron el llamado de un sujeto que dijo haber encontrado a un hombre mayor sin vida. Según el parte difundido por los oficiales, "acudieron al sitio, donde se entrevistaron con un hombre quien refirió que su hermano, de 72 años, se encontraba sin signos vitales, por lo que se dirigieron hasta el baño exterior de la vivienda, donde constataron que se encontraba la víctima con la parte inferior del cuerpo sin ropa, y sin los genitales".

Encontraron a un hombre mutilado y la autopsia reveló algo inesperado

Al encontrarse con ese panorama, inmediatamente decidieron resguardar la escena del hecho y pedir la asistencia tanto de un perito como del fotógrafo de la Delegación Policía Científica para comenzar con las diligencias del caso.

Efectivos de la Comisaría de Clorinda, en Formosa, llegaron hasta el lugar para evaluar qué sucedió (Imagen ilustrativa).

Pese a lo que podría parecer a simple vista, y por la naturaleza del "acto despiadado", el perito aseguró que a priori no había encontrado evidencias o signos de lucha o defensa. Por otra parte, al revisar la vivienda que ocupaba el occiso, notaron que aparentemente no faltaba nada y que no había desorden en el lugar que indicase algún tipo de intento de robo.

Terminados los trámites en el sitio, el juez de Instrucción y Correccional N.º 1° de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Julio Mauriño, ordenó que el cuerpo fuese trasladado hacia la morgue en búsqueda de mayores detalles sobre qué fue lo que ocurrió.

Finalizada la autopsia, según difundió El Liberal, el médico forense determinó que la causa de muerte fue "trombosis pulmonar aguda". Por otra parte, con respecto al arrancamiento de los genitales, aseguró que este acto no fue causado por un humano sino un animal. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuántas horas llevaba muerto.

El fallecido fue identificado como Anastasio Espinoza, de 72 años, y su cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

