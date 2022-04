Este fin de semana Gloria Houllmann fue hallada asesinada a golpes en su casa de Caballito. Como uno de los principales sospechosos, detuvieron a su vecino de 25 años, identificado como Marcos David Fuentes, a quien la víctima había denunciado por ruidos molestos y amenazas.

La mujer, de 71 años, era costurera jubilada y vivía sola en un PH situado en Beláustegui al 1400. Este sábado, una de las vecinas llamó a la familia de la abuela después de haber escuchado unos ruidos de jóvenes que le resultó extraño.

La policía investiga el caso de Gloria.

Así fue que, este sábado, Paola Mariani, la hija de Gloria, fue a visitarla para dejar unas cosas en su casa, ya que este domingo iban a festejar allí su cumpleaños. Al llegar a la casa, Paola encontró al cuerpo de su madre boca arriba en la cocina. Al quedar en shock, salió corriendo del lugar para pedir ayuda, luego alertó a la policía.

La particularidad de este caso es que, al parecer, el presunto asesino tuvo un vínculo con la mujer. Gloria cuidaba al joven cuando era un niño, le cambiaba los pañales y, según contaron las fuentes, prácticamente ayudó en su crianza cuando su tutora no estaba.

Fuentes tiene problemas de adicciones, un vecino del barrio contó que hace "15 años más o menos" debe hacer que el joven vive ahí. "El chico aparentemente tenía sus problemas, hacía muchas festicholas a la noche. La verdad que provocaba mucho ruido", fue lo que dijo el hombre.

Los macabros detalles del hallazgo

Un dato que no lo dejaron pasar desapercibido es que, cuando comenzaron a revisar el PH de Gloria que estaba dado vuelta, se dieron cuenta de que faltaban dos televisores. Hasta el momento solo hay diferentes hipótesis: pudo haber sido el acusado que quiso sacar los aparatos de la abuela y terminó cobrándose la vida de ella, o puede tratarse de un robo que no involucra al vecino de 25 años.

En Crónica HD contaron las palabras que escribió la hija de la víctima ante el terrible momento que está viviendo. "Todavía no puedo creerlo y el shock no me deja pensar", manifestó Paola.

"Desde ayer todo es una pesadilla, pero lamentablemente es tan real. Tan real como que mi mamá no está más, no pude despedirme siquiera, no se pudo defender, no la pudimos defender", expresó la hija de la víctima.

En la tarde de este domingo, las autoridades, además, descubrieron el hallazgo de un cuchillo en la vivienda, lo que podría indicar que la mujer pudo ser torturada. Además, un antecedente no menor es que encontraron cerveza, pero Gloria no consumía alcohol. El caso sigue siendo investigado y están analizando si hubo más involucrados en el asesinato de la jubilada.