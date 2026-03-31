Graciela Ocaña denuncia que una de las jubiladas que le prestó 200.000 dolares a Adorni cobraba un subsidio

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa en el ojo de la tormenta desde que se supo que realizó viajes oficiales junto a su esposa.



En consecuencia, comenzaron a salir a la luz otras cuestiones ligadas al ex vocero, hasta haciendose publica la compra y los arreglos efectuados en una casa en Caballito, mientras que es investigado por la justicia por "enriquecimiento ilícito".

En esta línea, en declaraciones televisibas, esta tarde Graciela Ocaña, quien se desempeña actualmente como vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que: "Una de las jubiladas que le compraron y le financiaron la casa como una hipoteca, al mismo tiempo que estaba haciendo eso estaba pidiéndole a la Ciudad un pase cultural, de $60.000".

Luego aclaró, "es una especia de subsidio, es un Pase Cultural que la Ciudad tiene para las personas mayores que ganaban, en ese momento, menos de $600.000"

Investigación por Enriquecimiento Ilícito

La Justicia Federal mantiene abierta una causa para determinar si existe una "omisión maliciosa" en las declaraciones juradas del funcionario.

El foco está puesto en la inconsistencia aparente entre su sueldo estatal y los fondos destinados tanto a la compra como a las costosas refacciones realizadas en la vivienda de Caballito.