E n la cárcel de Urdampilleta, partido bonaerense de Bolívar, los presos comenzaron a cortar sábanas y bolsas de tela para armar sus propios barbijos contra el coronavirus. Más de 28.500 presos de 33 establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires decidieron ya limitar las visitas de sus familiares como medida de prevención por la pandemia , informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

"Estamos más presos que antes. Entre los chicos nos pusimos a hacer barbijos, y le pedimos a nuestras familias que no vengan. A todas las visitas le toman la fiebre, a las del fin de semana ya las suspendieron", señala un condenado por piratería del asfalto. Por su parte, En el penal de Marcos Paz, un ex ladrón de bancos asegura: "La semana pasada estuve cuatro días con gripe y pensé lo peor. A mi hija le pedí que ni venga. Me va a mandar las cosas por encomienda".

Si bien hasta este martes eran 6.300 presos que habían decidido no recibir visitas para evitar la propagación de la pandemia, fuentes penitenciarias aseguraron que hasta el mediodía del martes la cantidad aumentó a más de 28.500 presos que decidieron limitarla de distintas formas, es decir más del 60% del total de la población carcelaria bonaerense.

Se aclaró que no recibirán ningún tipo de visitas los presos alojados en las Unidades 2 Sierra Chica (2.035 presos), 4 Bahía Blanca (879), 10 Melchor Romero (176), 13 Junín (1.177), 17 Urdampilleta (888), 18 Gorina (655), 19 Saavedra (982), 20 Trenque Lauquen (125), 30 Alvear (2164), 33 Los Hornos (272), 37 Bárker (843), 43 La Matanza (2.164), 46 San Martín (1.094), 47 San Martín (775), 48 San Martín (1.112), 50 Batán (95), 25 de Mercedes (1.480) y la Alcaidía Malvinas Argentinas (39).