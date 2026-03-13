Menú
OPERATIVO

Así desarticularon una banda de ladrones de vehículos liderada por presos

Las diligencias comenzaron en 2025 luego de la sustracción de un automóvil y de un tiroteo ocurridos en el sur del Gran Buenos Aires. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Funcionarios de la Justicia confirmaron el origen de la desarticulación, en el sur del conurbano bonaerense, de la peligrosa banda de ladrones de vehículos, liderada por presos y que incluyó un tiroteo, en el que resultó abatido a balazos uno de los delincuentes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las diligencias comenzaron el 8 de mayo de 2025 cuando los miembros del Comando Patrulla (C.P.) entablaron un tiroteo con varios malvivientes que habían robado un Toyota Yaris, con el dominio finalizado en EM.

Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias, los uniformados apresaron a uno de los marginales, incautándose en su poder un teléfono celular.

Trascendió que, al analizar las comunicaciones efectuadas con el mencionado aparato, los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) lomense consiguieron establecer la existencia de una organización de asaltantes dedicada a sustraer vehículos, para su posterior adulteración y comercialización, o para cometer entraderas en viviendas, situadas en el sur del Gran Buenos Aires.

En base a los datos aportados al expediente, los policías realizaron un total de 33 allanamientos y tres de ellos se llevaron adelante en las cárceles de General Alvear, Magdalena y La Plata, ya que los líderes de la gavilla eran reclusos.

Consta en ese sentido en el sumario, que es tramitado por el doctor Andrés Devoto, fiscal de la Unidad Funcional N° 3, que el cabecilla de los maleantes, identificado como Darío Ezequiel Crivelli, de 46 años, se hallaba alojado en el primero de los establecimientos penitenciarios.

De acuerdo a lo difundido, el 9 de marzo los investigadores efectuaron un procedimiento en una finca situada en el cruce de Doctor Restelli e Ingeniero Huergo, donde, a raíz de un tiroteo, fue muerto a disparos uno de los sospechosos, identificado, de manera oficial, como Diego Ezequiel López, de 23 años.

Por F.V.

