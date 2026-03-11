Un jefe preso que organizaba entraderas, robos de auto y una foto que los delató: el fin de "La Banda de la Pool Party"

Una foto en grupo, delató la ubicación de los jóvenes integrantes de una banda delictiva que era buscada por una serie de robos a mano armada que habrían sido planeados desde la cárcel por un jefe preso.

Lejos de entregarse rapidamente al verse sorprendidos por las autoridades dentro de la quinta donde realizaban una pool party, uno de los delincuentes abrió fuego contra los policiales, lo que dio origen a un feroz tiroteo que derivó en su muerte.

De acuerdo con fuentes policiales, la organización estaría vinculada a al menos 15 robos de automóviles y entraderas en la zona sur del Gran Buenos Aires

La causa se inició en mayo del año pasado, tras el robo a mano armada de un Toyota Yaris. Durante ese hecho, los investigadores secuestraron un teléfono celular que luego fue sometido a peritajes. En el dispositivo hallaron chats, fotografías y videos que permitieron reconstruir la estructura interna del grupo.

La publicación que los delató.

A partir de ese análisis, los detectives identificaron distintos roles dentro de la organización: ejecutores de los robos, proveedores de armas y documentación, adulteradores de vehículos, choferes y personas encargadas de administrar el dinero. Cada integrante cumplía una función específica, lo que les permitía actuar con rapidez y protegerse mutuamente.

Según los investigadores, el líder de la banda -que ya se encontraba detenido- dirigía los golpes desde la cárcel y supervisaba la distribución del botín.

La foto que delató a "la Banda de la Pool Party"

El lunes pasado, los investigadores detectaron que dos sospechosos buscados por robos de autos participaban de una fiesta en una quinta ubicada en la localidad de 9 de Abril

"Está la ubi, dale, ¿quién viene?", escribió Nicolás Eduardo Lanelli (22), presunto integrante de la banda. Durante el operativo realizado el martes fue detenido junto a Jonathan Alejandro Rodríguez (21), alias "Picu", quien también había compartido imágenes desde la quinta.

Con orden judicial, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en el predio. En ese momento se produjo un enfrentamiento armado. Desde una habitación de la planta alta, Diego Ezequiel López (23) abrió fuego contra los agentes con una pistola robada.

Según las fuentes, el sospechoso intentó escapar saltando por una ventana, pero murió tras recibir disparos en la cabeza y el tórax. Otro de los implicados también se arrojó desde el primer piso, aunque fue reducido y detenido por los policías.

Una red que llegaba hasta la cárcel

Entre la madrugada y la mañana del martes, efectivos de la Policía bonaerense y de la DDI de Lomas de Zamora realizaron 33 allanamientos en distintos domicilios y unidades penitenciarias.

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos o notificados Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio.

Crivelli es señalado como uno de los presuntos jefes de la organización. Había sido condenado por el crimen de un policía en 2007, logró fugarse de prisión en 2016 y fue recapturado tres años más tarde en Monte Grande.

Cisterna, en tanto, se encontraba detenido por haber asesinado a un jubilado durante una entradera en Monte Grande. Era menor de edad cuando cometió ese hecho y, ya con 18 años, fue condenado por ese homicidio y por torturar a otro jubilado en Glew, a quien le provocó graves lesiones al quemarle las piernas con agua caliente.

Durante los operativos también fueron arrestados Hugo Domingo Pelayes (72), acusado de tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por falsificación y adulteración de objetos registrados; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

En los allanamientos se secuestraron seis armas de fuego -entre ellas una pistola Glock 17 sin numeración y una Bersa calibre 9 milímetros robada-, 111 municiones, 67 envoltorios con cocaína, 11 teléfonos celulares, una moto Honda Wave robada, una camioneta Ford F-100 y otra motocicleta con numeración adulterada.

Además, los investigadores incautaron chapas patente, documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos, elementos que formaban parte de la logística utilizada por la banda para cometer los robos y administrar el dinero obtenido de manera ilícita.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto.

