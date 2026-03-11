¿Quién era el sospechoso que murió abatido por la policía en una pool party?

Tras el enfrentamiento armado entre efectivos policiales en una pool party que se realizó en una quinta de Esteban Echeverría, y que terminó con un muerto y dos detenidos, se conoció la identidad del sospechoso fallecido.

El operativo se realizó en una vivienda de la localidad de 9 de Abril, luego de que la Policía Bonaerense irrumpiera en el lugar tras el dato de que allí había sospechosos buscados por una causa por robo de autos.

Según los investigadores del hecho, el fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López (23 años) y domicilio en la localidad de Lavallol, sin empleos en blanco registrados.

El occiso tenía antecedentes penales y una orden de captura emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora desde el 30 de septiembre de 2022, y la medida fue registrada a nombre de la jueza Marta Pascual.

Frondoso prontuario

En su historial criminalístico figuran detenciones previas. En agosto de 2021 fue acusado en una causa por infracción a la Ley de drogas 23.737, que penaliza la tenencia, tráfico, comercialización y producción de estupefacientes.

El sujeto también enfrentó una acusación por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en concurso con tenencia ilegal de arma. Además, estuvo preso en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos y recuperó la libertad en agosto de 2023.

Otro arresto en el conurbano

Sin embargo, en julio de 2024, cayó durante una serie de allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué, cuando la Policía buscaba a los autores de un ataque a un cardiólogo en Glew.

Durante esos operativos, agentes policiales interceptaron un Peugeot 208 gris en el que López estaba junto a otros jóvenes. En el procedimiento detuvieron a los dos principales sospechosos del ataque al médico, mientras que López quedó detenido porque tenía un pedido de captura vigente por otra causa.

Este lunes pasado en la quinta de Esteban Echeverría, un grupo de agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron el lugar en busca de integrantes de una banda dedicada a robar autos y realizar entraderas, con al menos 15 hechos cometidos. Habían obtenido el dato de que al menos dos sospechosos se encontraban allí, en medio de una pool party.

Tiroteo y muerte en la quinta

Cuando los efectivos irrumpieron en la quinta, López se encontraba en una habitación de la planta alta de la casa, acompañado de al menos dos jóvenes. Tenía un arma que, se supo luego, en los registros figuraba como robada.

Imágenes tomadas desde el interior de la casa muestran el momento en que López, vestido con zapatillas blancas, musculosa y bermuda turquesa y gorra negra, se sube a una cama y dispara a través de una ventana hacia los efectivos.

En medio del enfrentamiento, trató de escapar saltando por la ventana hacia el terreno lindero, y otro sospechoso, que vestía ropa oscura, hizo lo mismo previamente. Durante el intercambio de disparos, López resultó herido de bala en la cabeza y el pecho y murió poco después.

