¡VIDEO! Ladrón abatido y varios detenidos en allanamiento a una quinta en medio de una fiesta

Un feroz tiroteo entre efectivos policiales y presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos terminó con un sospechoso muerto y varios detenidos durante un allanamiento realizado en el sur del conurbano bonaerense.

El operativo se llevó a cabo en una casa quinta donde se desarrollaba una fiesta donde se ocultaban algunos de los acusados.

Los agentes llegaron tras determinar que al menos dos de los sospechosos buscados se encontraban en la vivienda. Al ingresar al inmueble, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fueron recibidos a los tiros por un hombre que se asomó desde la planta alta.

Ante el ataque, los policías repelieron la agresión y el sospechoso resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde murió horas después.

Luego del enfrentamiento, los uniformados realizaron un rastrillaje en la propiedad y detuvieron al resto de los presuntos integrantes de la banda. Todos quedaron imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento.

De acuerdo con la investigación judicial, la organización se dedicaba al robo de vehículos en distintos puntos de la zona sur del conurbano. Los autos sustraídos eran posteriormente adulterados para su venta en el mercado ilegal o utilizados para cometer entraderas.

Una banda dedicada al robo de autos

Los investigadores sostienen que la banda contaba con una estructura organizada y roles definidos: desde quienes ejecutaban los robos violentos hasta proveedores de armas y documentación falsa, además de personas encargadas de adulterar los vehículos y administrar el dinero obtenido.

Según el juzgado interviniente, la causa acumula al menos 15 hechos delictivos comprobados. En el marco de la pesquisa se ordenaron 33 allanamientos, que permitieron concretar 15 detenciones.

Además, el presunto líder de la organización ya se encontraba detenido previamente en una cárcel bonaerense.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy