Tiroteo y muerte en la pool party: la pista clave hallada en redes sociales que ayudó a la Policía a encontrar la quinta

Después de la intensa balacera registrada en una pool party de una quinta de Esteban Echeverría, los investigadores indicaron cuál fue la pista clave para poder desarticular esta banda dedicada a los robos.

Tras seguir el rastro de los sospechosos de los ilícitos, los efectivos allanaron la propiedad y se desató un tiroteo, que terminó con la vida de uno de los sujetos y la detención de otros dos.

Todo se inició en mayo de 2025, tras un enfrentamiento armado entre la policía y varios delincuentes que habían robado una camioneta Toyota Yaris. Después de analizar el celular de uno de los detenidos en ese momento, descubrieron la existencia de una organización criminal dedicada al robo de autos.

Por esta situación, los investigadores tenían en la mira a dos integrantes de la banda y tenían el conocimiento de que iban a asistir a un after, aunque no sabían con exactitud dónde se iba a realizar. Sin embargo, fue uno de los acusados el que publicó una historia de Instagram que reveló datos clave para ubicarlos.

Pista clave en la investigación

"Ta la ubii", publicó el sospechoso junto a una foto donde se podía observar una pileta, algunas casas aledañas y más precisiones de la quinta donde iba a ocurrir el evento. Con esa información, la fiscalía dispuso una orden de allanamiento en el inmueble ubicado en la localidad de 9 de Abril.

El operativo fue encabezado por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), quienes fueron recibidos a tiros por, al menos, 15 hombres. Durante el tiroteo, uno de los delincuentes saltó de una ventana, recibió dos disparos en la cabeza y el pecho, y murió poco después de llegar al hospital al cual fue trasladado.

En el enfrentamiento, desde una habitación en la planta alta, Diego López (23) apuntó a los efectivos con una pistola Bersa calibre 9 mm, que había sido denunciada como robada en septiembre pasado en Almirante Brown. Al verse acorralado, intentó escapar saltando por una ventana hacia un terreno lindero. Lo mismo había hecho segundos antes uno de sus cómplices.

La secuencia concluyó con López muerto tras ser baleado la cabeza y el tórax, y con Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22) arrestados y señalados como miembros de la organización delictiva.

Otros allanamientos en la causa

En las últimas horas, la Policía y la DDI de Lomas de Zamora llevaron a cabo 33 nuevos allanamientos en los que arrestaron y/o notificaron de la causa en su contra a Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio.

En los procedimientos, además, resultaron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por el delito de tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por infracción al artículo 289 del Código Penal, que refiere a la falsificación de marcas/contraseñas oficiales, billetes de transporte público, o la alteración/supresión de la numeración de objetos registrados legalmente; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la Ley de drogas 23.737 y tenencia ilegal de armas.

Secuestro de elementos

Entre los elementos secuestrados figuran seis armas de fuego: un revólver calibre .32 sin marca visible, un revólver calibre .32 largo marca Italo Gra, una pistola 9 mm FM Hi Power con numeración suprimida, una pistola Glock .17 sin numeración, una pistola calibre .22 con cargador y una pistola Tala calibre 22.

Además, se incautaron 111 municiones de distintos calibres, 67 envoltorios con una sustancia compatible con cocaína, 11 celulares, una moto Honda Wave denunciada como robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, dos chapas patente, una carpeta con documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos.

