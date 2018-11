Gabriela Alé es la mamá de una de las alumnas que denuncian al fotógrafo Pablo Golpe por exhibicionismo. La mujer contó pormenores de cómo se enteró de lo ocurrido y de cuál fue el incidente con el acusado.

“Tomamos conocimiento el sábado a las 23.20 que es cuando les entregan los teléfonos a las nenas porque les estaban dando una charla. Los coordinadores y las maestras les habían dicho que no les dijeran nada a los papás porque se iban a suspender las actividades y se tenían que pegar la vuelta”, comentó la mujer en diálogo con Canal 13 de San Juan.

“Mi hija me dijo que había un problema, que se sentía mal. Ella había estado descompuesta y me dijo que tenía mucho miedo. El hecho ocurrió el viernes a las 4 de la mañana. El tema es que ella manifestaba miedo y que se sentía mal. La mayoría estaban descompuestas, nos decían que tomaban te de boldo. No habían comido nada”, relató.

"Cuando el fotógrafo pasaba por el pasillo, las nenas se hacían las dormidas y cerraban los ojos. Mi nena estaba descompuesta, con otro grupo tenían fiebre, vómitos, se sentían mal, les bajo el azúcar”, detalló.

Si bien el fotógrafo dijo que no tiene nada que ver con lo que le imputan, la mujer contó que “les ha sacado fotos y hay nenas a las que ha tocado. Mi nena me cuenta y nos dijo que el fotógrafo que iba, y que nosotros no sabíamos, entró al baño, no cerró la puerta, se bajó los pantalones, paseaba. Se exhibía delante de las nenas”.

Este lunes, varios padres ya ratificaron la denuncia ante el juez Pablo Flores y prestaron declaración testimonial de los hechos. Los papás iniciaron la causa legal contra el fotógrafo, la empresa de viajes Bacur y el colegio El Tránsito.