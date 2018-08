Así, casi linchan al delincuente

Vecinos casi linchan a delincuente con la ayuda de la policía pic.twitter.com/o0CGFWtMVw — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 16 de agosto de 2018

Antecedente

Delincuente le gatilló dos veces a playero sin éxito y casi lo linchan pic.twitter.com/6puA6mBbjL — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 26 de julio de 2018

En las redes sociales se viralizó una brutal golpiza de vecinos tucumanos que atraparon a un malviviente que había robado un celular. Una vez que lo subieron a un auto particular continuaron atacándolo con la ayuda de un efectivo policial.El video comenzó cuando el hombre que filmaba la situación se metió en el vehículo y enfocó al delincuente con la cara ensangrentada mientras estaba esposado.En un momento, la madre de la víctima abrió la puerta del auto y, a los gritos, comenzó a golpear al ladrón. "Hijo de puta, a mi hijo nadie lo va a matar", se la escucha decir con toda furia mientras se abalanza sobre el joven y le aprieta los genitales.Increíblemente, cuando el asaltante intenta evitar el linchamiento un policía lo tomó del pelo, lo golpeó en la cara y fomentó que lo sigan atacando. "No, doña, no", atinó a decir el ladrón. Después de unos minutos de furia, quien grababa le advirtió a la mujer: "Ya está señora, va a tener problemas, ya está".Este es el segundo video de Tucumán que casi termina con un linchamiento en menos de un mes. En julio, un playero de una estación de servicio casi mata a golpes a un delincuente que le gatilló dos veces pero los disparos no salieron.