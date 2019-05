Adriel se trasladaba a bordo de la Yamaha de 125 cc de su papá por la avenida Independencia cuando fue arrollado por el conductor de una Renault Kangoo negra. Ambos vehículos transitaban por la avenida a la altura del barrio porteño de San Cristobal, pero tras el incidente, el conductor se dio a la fuga.

La mamá del joven de 17 años, habló acongojada por lo ocurrido y pidió datos para dar con el asesino al volante, al tiempo que bregó por obtener Justicia. "Estoy en shock, pero ante los ojos de Dios nada se escapa. Creo más en Dios que en la justicia del hombre", dijo.

Sobre las imágenes del accidente, contó: "No quise ver el video dicen que es una camioneta negra. Si se quiere encontrar a la persona se va a poder encontrar. No sé qué pasó realmente sólo se que mi hijo no está más. No sé cuando me lo van a entregar después ya no lo voy a ver más".

Por último fue tajante al ser consultada si perdonaría a quien mató a su hijo en caso que se entregue: "Yo no soy Dios para perdonar a nadie".