"Eramos uno. No sé de dónde estoy sacando fuerza para estar en esta marcha. 'Junior' era como mi hijo. Nunca tuvimos una discusión. Era muy inteligente. Nunca lo vi triste. Era un payasito", dijo entre sollozos Jezabel Márquez, de 38 años y hermana de Jorge, abogado y docente asesinado a cuchilladas en su propia casa de la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, el 28 de junio último.

La mujer, en diálogo con www.cronica.com.ar, agregó: "Mañana se cumplen dos meses del crimen y no sabemos qué pasó. No hay nadie detenido. El barrio está lleno de cámaras de seguridad y no tenemos ninguna imagen de lo que sucedió".

El abogado que fue asesinado a cuchilladas.

El letrado, de 30 años, fue asesinado a las 22 del lunes 28 de junio a golpes y cuchilladas en su casa de la calle Bolivia 114, donde familiares y policías constataron que faltaron de la vivienda 20 mil pesos, dos celulares y una notebook. Sin embargo, por la saña del crimen, los investigadores del caso no lo enmarcan en un simple robo.

.

Los manifestantes, en una marcha que empezó en la mañana de este viernes y terminó a las 14, se movilizaron desde el inmueble en el que vivía el abogado hasta la Municipalidad de Presidente Perón, para finalizar frente a la Fiscalía 2, desde donde instruye la causa Karina Guyot.

"No puede ser que no tengamos acceso a las cámaras de seguridad del municipio. Y hay muchas, ¡eh! A dos cuadras de la casa de mi hermano, vive la intendenta actual de Presidente Perón, Blanca Cantero. Y, a cuatro casas, el ex intendente Aníbal Regueiro. Está lleno de cámaras", se quejó Jezabel.

Márquez, como docente, trabajaba para el plan FinEs, un programa para que los adultos terminen sus estudios secundarios. "De las dos cuadras de la marcha, una, íntegramente, estaba compuesta por sus alumnos. Fue muy emocionante", finalizó la mujer.

.

La actuaciones policiales del caso están a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata.