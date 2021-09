Tal vez porque el chofer se negaba a seguir su marcha. Quizá por miedo al contagio de Covid. Pero un pasajero tiró a otro desde un colectivo por no usar barbijo. Ocurrió en una unidad de la línea de colectivos 329. Más precisamente, del recorrido 3, que pasa por Merlo Norte, en el Gran Buenos Aires.

El hecho quedó registrado por la cámara del celular de otro de los viajeros. En el video, se ve que un hombre le dice a un joven sin cubrebocas: "Loco, acá tenés un barbijo; ponételo". Y, de inmediato, le deja violentamente el elemento sanitario.

"No, no te enojes", recibe como respuesta, que no alcanza a oír. El pasajero furioso, de mayor contextura física, se dirige a la parte trasera del coche pero, al ver que no era cumplido su pedido, regresa al mismo punto de la unidad.

.

"No es mi culpa que me baje el azúcar", exclama el joven al referirse a un supuesto problema de salud que le impedía colocarse el barbijo. "Tampoco es la mía", replicó el hombre.

"Bajate por favor. Cuento hasta tres y te bajo", advirtió y comenzó: "Uno, dos y...". De inmediato, lo agarró, lo levantó y lo arrojó con violencia por la puerta del colectivo, que permanecía abierta. Y el joven, golpéandose por los escalones, cayó fuera de la unidad.

Por su parte, una mujer dialogó con Merlo Real Noticias y dijo conocer al joven del cruce de las calles Perdriel y Corvalán, de Barrio Argentino, en el partido bonaerense.

.

"Ese chico tiene esquizofrenia y es diabético, entre otras enfermedades. Desde que fallecieron los padres, está prácticamente solo. Delira y se le complicó desde que le robaron el celular del padre. Ahí tenía sus recuerdos con él”, finalizó.