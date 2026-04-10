Emotivos mensajes en la despedida de Maitena, la adolescente hallada muerta en Las Heras

Conocida la noticia del hallazgo del cuerpo de Maitena Luz Rojas Garófalo en la localidad bonaerense de Las Heras, familiares, amigos y allegados a la joven dejaron varios mensajes de despedida en las redes sociales.

La adolescente de 14 años era buscada desde el miércoles pasado, y el cuerpo fue encontrado colgado de un árbol en un descampado, por lo que la principal hipótesis que se maneja es que se habría quitado la vida. Además, había dejado nueve cartas en su casa dirigidas a amigos y familiares.

Por otra parte, a través de las redes sociales, las organizaciones de las que formaba parte la adolescente compartieron sentidos mensajes de despedida y acompañamiento hacia su familia.

De hecho, el movimiento Scout Argentina compartió un emotivo posteo en Facebook: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maitena, integrante del Grupo Scout Sagrado Corazón de Jesús".

"Acompañamos con cariño a su familia, amigos y a toda la comunidad scout en este difícil momento", expresaron desde la organización.

El posteo del Movimiento de Scouts Argentina (Facebook).

"Fue una joven comprometida con los valores del escultismo, y su sonrisa y calidez permanecerán en el corazón de quienes compartieron camino con ella", indicaron.

En el cierre del comunicado, señalaron: "Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y seres queridos encuentren paz y consuelo en este momento de dolor".

Por su parte, desde la EES Nº16 "Manuel Belgrano" (institución donde estudiaba Maitena), dedicaron un mensaje a través de Instagram: "Acompañamos a la familia, amigos y a toda la comunidad educativa de Merlo en este momento tan difícil".

Finalmente, los investigadores creen que el miércoles, tras faltar a la escuela, la joven se dirigió hacia la estación de tren y tomó el Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras para llegar hasta el descampado de esa localidad, donde horas más tarde la encontraron muerta.



