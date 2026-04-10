Desgarrador relato de la policía que encontró a la menor con discapacidad muerta en su casa: "No puedo"

Luana Cabral era la adolescente de 15 años con parálisis cerebral que fue hallada muerta en su casa de Entre Ríos. Según confirmaron pericias forenses, llevaba alrededor de un mes sin vida en un contexto de abandono extremo. El caso generó conmoción no solo por las condiciones en las que fue encontrada. Ahora, se suma el fuerte testimonio de una de las policías que participó en el operativo.

Cabe recordar que el cuerpo de la menor fue encontrado el 2 de abril en su habitación, en un entorno de abandono total. Sofía Engelman es la policía que contó en redes sociales cómo la afectó el caso con un extenso descargo que se resume en una frase: "No puedo dejar de pensar en ella".

"Hay hechos que rompen cualquier estructura, que atraviesan el uniforme y llegan directo al alma", escribió la agente. Con 20 años de carrera, aseguró que no todos los casos se viven igual y que algunos dejan marcas difíciles de procesar.

"Estoy acostumbrada a analizar escenas, pero hay situaciones que traspasan cualquier preparación profesional", explicó y remarcó que este caso la golpeó de una manera distinta.

"Desde el momento en que la vi, algo en mí cambió. No puedo dejar de pensar en ella, en lo que pudo haber sido", expresó y habló de una "tristeza profunda" que no desaparece al terminar la jornada laboral.

Engelman cuestionó la idea de que los efectivos se vuelven indiferentes. "Muchas veces se cree que nos volvemos duros, pero no es así", afirmó y agregó: "Sentir duele, pero también es lo que nos mantiene humanos".

Engelman participó del operativo donde se encontró el cuerpo de Luana el pasado 2 de abril.(Gentileza UNO).

Por último, se solidarizó con quienes atraviesan situaciones similares: "Abrazo a quienes, desde distintos lugares, también enfrentan realidades duras y siguen adelante sin perder la sensibilidad".

Luego, en diálogo con el medio local Chajarí al día, la funcionaria señaló que, si bien todos los casos afectan en distinta medida: "Este es muy especial, por la extrema vulnerabilidad en que se encontraba Luana".

"Nosotros no somos de hierro; tenemos que trabajar con entereza por ella o por todas las víctimas", expresó al medio tras ser consultada sobre el posteo que había compartido horas antes en redes.