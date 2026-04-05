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Domingo, 5 de abril de 2026

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DETALLES

La autopsia reveló un dato clave en el caso de la adolescente discapacitada encontrada muerta

Los forenses descartaron la versión inicial sobre la data del deceso. El cuerpo será trasladado a Paraná para estudios complementarios.

La autopsia del cuerpo de Luana Cabral, la adolescente de 15 años con discapacidad hallada muerta en su casa de Federación, Entre Ríos, determinó que la joven llevaba un mes fallecida y no tres días como se creía en primera instancia.

"En principio se trataría de un mes", confirmó la fiscal Josefina Penón, aunque aclaró que todavía no se estableció la causa de muerte "debido al estado en que se encontraba el cuerpo de la víctima".

El cuerpo de Luana será enviado a Paraná para realizar estudios complementarios que permitan precisar las circunstancias del fallecimiento, según precisó la funcionaria judicial a La Última Campana.

Mientras, los padres de la menor permanecen detenidos. Según los datos recabados por los peritos, Luana vivía con su madre, quien estaba separada del padre. La menor solía pasear en silla de ruedas, siempre con compañía.

La Policía de Entre Ríos confirmó el macabro hallazgo.
La Policía de Entre Ríos confirmó el macabro hallazgo.

Fue el padre quien, al descubrir el estado de su hija, se acercó a la Comisaría 3ª a realizar la denuncia. Pese a ello, el hombre continúa detenido hasta que se esclarezca su situación en el caso.

El macabro hallazgo

El dramático descubrimiento se produjo el jueves por la tarde en una vivienda ubicada entre las calles Las Rosas y Tita Bonutti, en Federación. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y personal médico policial.

Por ahora, la causa sigue caratulada como "abandono de persona seguido de muerte".

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