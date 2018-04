La vida de Jésica sin Leandro Alcaraz "es un calvario". No sólo porque su esposo fue asesinado por una persona que dejó viajar sin tener la tarjeta sube en Virrey Del Pino, La Matanza, sino porque la mujer siente que no está segura porque "Hay gente que entra y sale y mata como nada". Así al menos lo manifestó frente a un grupo de periodistas.

La viuda del colectivero desmintió los rumores de embarazo, aclaró que el cumpleaños de su hija Zoe, "es el mes que viene" y confesó lo que siente cada vez que vive un hecho de inseguridad: "Nunca confié en la justicia. Hace unos meses mataron a mi primo para robarle la moto y mucho menos ahora que me pasó a mí".



“Ahora tengo miedo por la vida de cualquiera. Yo quiero que lo que le pasó a mi hija no le pase a nadie”, añadió.

La mujer sostuvo que "Leandro se llevaba un teléfono viejo por si le robaban. Ese teléfono volvió, porque no lo mataron para robarle" y contó la sensaciones que tiene con la resolución del caso y los dos supuestos asesinos tras las rejas: "Nadie me alivia. Tengo miedo de que el menor detenido salga".



En esta improvisada charla con periodistas, también habló Jaqueline, hermana del chofer asesinado y dio su parecer de cómo se está manejando la causa: "Me parece un mamarracho que se estén tirando la pelota de un lado a otro".

En el cierre, Jésica volvió a tomar palabra y contó con lágrimas en los ojos: "Estábamos haciendo nuestra casa. Estábamos re contentos. El viernes fuimos a comprar unas cosas para el baño".

