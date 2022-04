La mamá de una nena de 11 años, que se suicidó el 5 de enero de 2021 arrojándose de un sexto piso, reclamó hoy junto a amigos y familiares en la puerta de los tribunales de Mar del Plata para que no cierren la causa y encuentren al culpable de los abusos que habrían dado origen a la decisión de la menor.



María del Carmen Paz dijo que su hija "se tiró de un sexto piso y al tercer día de su fallecimiento salió a la luz que había sido violada en reiteradas oportunidades y parece que para la Justicia no es suficiente y decidió cerrar provisoriamente la causa, por lo que estamos una vez mas reclamando que se investigue".

.



La mamá relat. que a los tres días de que les entregaran el cuerpo tomó conocimiento de los abusos y la Justicia "abrió una investigación por averiguación de causales de muerte y no por violación y el 5 de marzo de este año cerraron la causa porque dicen que no hay elementos".



" Ahora yo le pregunto al fiscal Leandro Arévalo, que si no le parecen pruebas suficientes las cartas, mensajes de WhatsApp que tiene con compañeros y el último estado de la red que dejo escrito: ´No quiero terminar con mi vida pero sí con la que me hace sufrir´ y subrayó 'preparate papá'", relató la mamá.



La mujer presentó una serie de dibujos "que según peritos muestra a las claras que fue abusada".



La madre aseguró que "el abuso fue intrafamiliar" y exigió nuevamente respuestas junto a familiares y amigos.

Protestaron con pancartas que decían: "Yo sí te creo", "Basta de Silencio" y fotos y dibujos que había hecho la nena.



“Mi hija se suicidó porque fue abusada", remarcó María del Carmen.



Dijo hicieron una presentación ante el Ministerio Público Fiscal "para que se abra una causa por violación y no por averiguación de causales de muerte" y esperan "que ahora la Justicia tome cartas en el asunto y que con los elementos como dibujos, mensajes y las pericias sean suficientes para encontrar al culpable y se haga justicia de una vez por todas".

.



El hecho ocurrió el 5 de enero de 2021, en un edificio situado en la avenida Colón al 1800 de Mar del Plata, cuando María del Carmen bajó de su departamento para abrir la puerta. Cuando subió, su hija se había arrojado al vacío desde el sexto piso.