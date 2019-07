Este lunes por la tarde, Miguel Ángel Pierri, abogado de El "Pepo", habló sobre la situación del cantante, quien fue detenido por doble homicidio culposo tras el fatal accidente que tuvo en la ruta 63 yendo a Villa Gesell donde murieron dos de sus acompañantes.

"En principio permanecería internado hasta que no le den el alta médica porque tiene una octava costilla fisurada. El fiscal tiene 15 días para hacer un planteo para convertir este estado en prisión preventiva. Hay caminos alternativos a la libertad. Si se le niega la excarcelación es por los antecedentes que tiene. Vamos a encontrar un camino de libertad para él", aseguró el letrado. Y agregó convencido: "Esta causa va a llegar a juicio oral, no deliremos más".

"Yo veo con la celeridad que actúa la fiscalía. El carácter de persona pública no le está jugando a favor a Pepo. El miércoles pedirán la excarcelación", reveló Pierri y agregó que su cliente no la está pasando bien: "Hoy lloró todo el tiempo, no pudo dormir a la noche". "El caracter de persona pública no le está jugando a favor a Pepo", comentó luego.

"Presenciamos la diligencias del relevamiento de los hechos en la ruta 63 donde se secuestró una botella de agua mineral, una gaseosa, un packaging de jugo y una taza de café. Y en la base de vialidad, donde está secuestrada la camioneta, se hizo una inspección ocular y en la pericia mecánica y de rastros se secuestró una botella de vodka, las camperas de los jóvenes y el teléfono celular que se estaba buscando, una botella de gaseosa y tickets de peajes", reveló.

Ademá, Pierri hizo referencias a las palabras del primer abogado del cantante, Walter Cornace, quien aseguró que El "Pepo" "vio una especie de sombra, algo se le cruzó". Hasta el momento, no se sabe el estado del artista al momento del choque y los "exámenes toxicológicos estarán el viernes".