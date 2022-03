En el mes de la mujer, movilizada por todas las marchas y pedidos de Justicia, una chica oriunda de La Platase animó a alzar su voz y contar en las redes sociales sobre un suceso que tuvo lugar tras la Navidad del 2020 y que tan solo días después fue a denunciar a la policía.

Ella se llama Florencia y decidió que era hora de hacer pública una historia que únicamente conocía su círculo íntimo, ya que su agresor, identificado en la causa como J.G., forma parte de la familia. Se trata de un primo hermano, con quien hasta el momento la chica tenía "una relación de suma confianza", hasta la noche del 26 de diciembre de ese año.

Por el momento, lo único que obtuvo de la Justicia fue una orden de restricción, por lo cual el chico no se le puede acercar (Twitter).

"Puesto que la Justicia no mueve mi causa caratulada como "abuso sexual", me veo en la circunstancia de contar lo sucedido para que de una u otra manera esto salga a la luz", anticipó en un tuit.

Contó cómo su primo abusó de ella

Ambos estuvieron en una reunión con amigas y amigos y se iban a quedar a dormir en el lugar. Florencia trabajaba al otro día, así que a las cinco de la mañana fue la primera en pensar en acostarse. Según relató la joven, casi todos estaban en la pileta cuando ella fue a cambiarse.

Florencia compartió su relato a través de textos que subió en un tuit.

"Fui al baño de la habitación en la que iba a dormir y dejé mis pertenencias para no mojar la cama. Y me acosté. Mientras estaba acostada en la habitación de arriba, él se acercó hacia mí, se me tiró y yo quedé en shock. Le dije que era mi primo, que no podía suceder eso, lo cual no le importó y mientras yo le daba la espalda me tocaba y me daba besos en el cuello", recordó.

Mientras ella se seguía negando, él le profería terroríficas frases. "No le bastó con aprovecharse de mí, sino que también cuando yo le decía que no, petrificada mirando un punto fijo, él me respondía: 'mirá cómo estoy'. No me olvido más mi respuesta: 'No quiero mirar, le dije' y me respondió "mejor porque, si no sabés cómo arrancás'".

Florencia vivió momentos de angustia tras el abuso de su primo y realizó la denuncia cinco días después (Twitter).

Afortunadamente, no pudo continuar haciéndolo. "El abuso sexual fue interrumpido porque mis amigas de ese momento subieron a dormir a la pieza. J. se acostó en un colchón en el piso al lado del baño haciéndose el dormido. Cuando una de mis amigas se acuesta al lado mío, dice que la cama estaba mojada, siendo así porque él estaba mojado con la malla puesta", recordó.

Cuando sonó su despertador, ella no había podido dormir nada e incluso se fue del lugar sin llevarse sus pertenencias, ya que le dio pánico pasar cerca de su primo para buscarlas. "El viaje hasta el trabajo fue llanto, angustia y dolor", aseguró y 5 días después fue a hacer la denuncia.