Una combi con estudiantes secundarios volvía a Córdoba mientras circulaban por una ruta limítrofe a la localidad santafesina de Zenón Pereyra pero fueron interceptados un grupo de motochorros que los asaltaron y atacaron a balazos.



Afortunadamente, luego de sufrir el hecho delictivo los jóvenes de entre 16 y 18 años que habían participado de una competencia de robótica no sufrieron heridas.



Los motochorros abordaron el vehículo cuando hizo una parada técnica. Una vez interceptado, los delincuentes amenazaron a los estudiantes con armas para que entreguen sus posesiones, informó Cadena 3.



El padre de uno de los alumnos, Leonardo Peretti, declaró que les pidieron "plata, celulares y hasta empezaron a manotear las camperas".



No contentos con el botín recaudado comenzaron a disparar contra el vehículo que transportaba a los alumnos pero no hirieron a los ocupantes.