Un delincuente murió este jueves al ser baleado durante un tiroteo por el hijo de un hombre al que intentó asaltar en una zona residencial de Mar del Plata, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió minutos antes de las 11 en el barrio Chauvín, a veinte cuadras del centro de la localidad balnearia, donde el ladrón recibió al menos un disparo efectuado por el hijo de un contador de 58 años, que intervino para evitar el robo.



Fuentes policiales indicaron que el joven, de 28 años, se encontraba "en su automóvil" en Matheu al 2900, frente a un estudio al que ingresaba su padre, cuando observó que un hombre "delgado con gorra", lo encañonaba con una pistola calibre .45.

El joven relató al personal policial que llegó al lugar tras un llamado al 911 por parte de vecinos, que al advertir el intento de robo extrajo "una pistola Bersa Plus calibre .380", para "repeler la agresión armada" del delincuente, que tenía "reducido" al padre.



En ese momento, se produjo un enfrentamiento entre ambos, en el que hubo cerca de diez disparos de acuerdo a algunos testigos, y el delincuente resultó muerto y quedó tendido en el cordón de la vereda.



En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas Centro y de la Comisaría 2da, con jurisdicción en la zona, junto a Policía Científica y autoridades de la Jefatura Departamental y de la Secretaría de Seguridad municipal.

La investigación del hecho quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 1, a cargo del fiscal Fernando Castro, quien inició actuaciones por "homicidio y portación ilegal arma de fuego", y no dispuso ninguna medida de restricción de la libertad para el hijo del contador, quien cuenta con permiso de tenencia, pero no para portación fuera de su domicilio.



El fiscal aseguró que en el lugar fueron halladas "varias vainas", y fueron secuestradas ambas armas para su peritaje, y ordenó además la autopsia del cuerpo del delincuente, cuya identidad no había sido determinada.



Castro señaló además que analizarán cámaras de seguridad privada de la zona, para intentar determinar si el delincuente actuó con otras personas, que podrían haber escapado del lugar en un automóvil, de acuerdo a lo que señalaron algunos testigos.



En ese sentido, el secretario de Seguridad local, Darío Oroquieta, aseguró que que trabajaban "con las cámaras del recorrido y recolectando las grabaciones" para ponerlas a disposición de la Justicia.