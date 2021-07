El fin de semana una Guardaparque fue víctima de un ataque por parte de un grupo de unas seis personas que le arrojaron piedras cuando la mujer fue a inspeccionar una columna de humo que se veía desde el puente del Arroyo Cascada del Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut.

El sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina denunció que Gendarmería Nacional no respondió ante el pedido de apoyo y que la Administración de Parques Nacionales (APN) no promueva las acciones judiciales correspondientes para dar con quienes agreden a sus empleados.

.

Según la denuncia, todo ocurrió el domingo cerca de las 18 cuando se divisó una columna de humo en el puente del Arroyo Cascada, territorio chubutense.

"Una vez en el lugar una Guardaparque se acerca con mucha cautela para verificar qué estaba sucediendo. Debido a experiencias anteriores y que no se cuenta con el apoyo de GN, queda el móvil oficial listo para alejarse rápidamente en caso de sufrir ataques. La Guardaparque se acerca al puente para determinar qué elementos son necesarios para extinguir el fuego, divisa 6 individuos, que comienzan a gritarle y arrojarle piedras, la Agente solicita que no le tiren más piedras mientras retrocede pero los piedrazos no cesan, por tal motivo y viendo que corría peligro su integridad física, se retira del lugar".

El sindicato se lamentó que estos hechos continúen sucediendo y que queden impunes porque la APN no promueve acciones judiciales contra agresores ni se avance "de manera efectiva en el supuesto dialogo para evitar que estos hechos ocurran".

.

"La inacción de parte de la APN en este tipo de acontecimientos puntuales y el precedente sentado por la Resolución N°292/21 del Honorable Directorio de la Administración de Parques Nacionales donde se retira como querellante en la causa “JARAMILLO MARTHA LUCIANA Y OTROS S/ USURPACIÓN ART. 181 (EXPTE N° 26511-2017)”, brinda un marco de impunidad, favoreciendo a quienes ejercen la violencia y toma de territorios. De hecho, al momento de escribir este comunicado se están reiterando las quemas en el puente del Arroyo Cascada del PN Los Alerces", dice el comunicado.

Los Guarparques esperan que el Directorio de Parques Nacionales y las autoridades tomen "verdaderas medidas para garantizar la integridad física antes de que tengamos que lamentar una víctima".