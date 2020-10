El hombre, que fue encontrado asesinado en un descampado de la localidad de General Rodríguez, tenía golpes con una pala en la cabeza, había sido apuñalado y lo enterraron mientras todavía estaba con vida. Así lo determinó la autopsia que le realizaron al cuerpo de José María Palavecino.

La mujer, que lo asesinó, Nancy Elizabeth Montiel, se negó a declarar ante la fiscal y está presa imputada por el delito de “homicidio agravado por alevosía y ensañamiento”. Ella denunció a la víctima por haber abusado sexualmente de su hijo de 17 años y del mismo delito acusó a su propio hermano, que también fue detenido.

Pero, según revelaron este sábado a Crónica HD, el abogado de la familia del asesinado y un amigo, las pericias demostraron que el adolescente no fue violado. Y según trascendió, habría declarado a los psicólogos que "tal vez soñé que me violaron".

“Lesión anal, perianal, genital, todos negativos. No hubo penetración. Tampoco hay lesiones a nivel genital que puedan ser de larga data”, señalo Horacio, un amigo de Palavecino, leyendo a Crónica HD junto con el letrado de la familia de la víctima ante las cámaras el informe forense.

En su primera denuncia, el menor aseguró que lo habían violado en reiteradas oportunidades, incluso con la participación de amigos. Sin embargo, ante el análisis psicológico, se contradijo y aseguró no ser homosexual.

La mujer enterró el cuerpo del indigente en un terreno baldío frente a su casa.

La autopsia determinó que el indigente fue asesinado entre quince días y un mes antes de que encontraran su cuerpo, fecha que coincide con la última vez que fue visto.

A partir de los datos surgidos de la investigación, la fiscal apuntó sus sospechas hacia Montiel, quien días antes había denunciado a su hermano y a Palavecino por violar a su hijo de 17 años y después había amenazado también con matarlos.

Después, durante un rastrillaje en un terreno baldío ubicado frente a la casa de la detenida, los efectivos advirtieron una zona donde la tierra había sido removida, excavaron y a unos 40 centímetros de profundidad encontraron el cuerpo de la víctima.

Según afirmaron este sábado familiares del asesinado, las pericias demostraron que no hubo acceso carnal -lo que no significa que no haya habido abuso mediante manoseos o sexo oral- y tampoco encontraron los psicólogos señales de trauma psíquico por una violación.

Ahora habrá que determinar por qué el muchacho le hizo creer a su madre que había sido violado por la víctima. O si ella lo mató por otro motivo.