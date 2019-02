Una nena de dos años vivió un calvario extremo en la ciudad de Paraná, al ser cruelmente torturada y golpeada, presuntamente por su padre. Debido a las heridas recibidas, terminó falleciendo en la noche del jueves en el hospital San Roque de la capital entrerriana. En tanto, el sujeto fue detenido y está a disposición de la Justicia.

Todo se inició días atrás cuando la criatura de dos años, llamada Nahiara y perteneciente a la comunidad gitana, fue derivada desde la calle Provincias Unidas hacia el hospital con el tabique nasal fracturado, quemaduras de cigarrillos, golpes en todo el cuerpo y la cara desfigurada, además, los investigadores creen que la víctima presentaba lesiones de vieja data.

Ya en el hospital San Roque, los médicos intentaron estabilizarla en terapia intensiva pero sus esfuerzos fueron vanos y la nena murió a las 22.30 del jueves. Los galenos constataron que la criatura presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación.

Tras el hecho, el fiscal Juan Malvasio ordenó la detención del padre de la occisa y sería imputado por "homicidio agravado por el vínculo y agravantes", con lo cual la pena prevista es la cadena perpetua. En tanto, los investigadores creen que la niña vivía junto a otros tres hermanos ya que su madre falleció hace meses, por lo que también se averigua el rol de la madrastra, última pareja del sospechoso del crimen.

La madrastra de la criatura.

Por otra parte, las primeras pericias indican que la criatura habría estado atada a una cama desde hace mucho tiempo, ya que los peritos indicaron que la misma tenía los "pies marcados como si estuviese sujetada" a algo. Por lo pronto, el cuerpo de la niña fue enviado a la morgue de Oro Verde para realizarle la autopsia completa y en las próximas horas el cuerpo será entregado a la familia para darle cristiana sepultura.

María, tía de la nena, le comentó con suma bronca a elonceTV que "es un golpe bastante duro para a familia, los médicos nos dijeron que fue salvajemente maltratada, quemada. Estamos esperando el llamado desde la morgue".

La mujer agregó indignada que "a la nena no la podíamos ver, no estábamos en contacto ni sabíamos si estaba bien. Cuando mi hermana murió, él (en alusión al padre) se junto con otra pareja y después de tres meses no la vimos nunca más. Nos cerraba la puerta en la cara, pensamos que ella estaba bien. Nunca nos imaginamos que le estaban haciendo eso, sino le tirábamos la puerta abajo y la traíamos con nosotros".