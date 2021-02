El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas por su ex pareja y policía, Matías Ezequiel Martínez, a quien denunció por violencia de género en reiteradas oportunidades, conmocionó al país. Artistas, escritoras, directoras de cine y conductoras se hicieron eco del reclamo de Justicia que moviliza a la localidad bonaerense de Rojas y publicaron fuertes descargos en redes sociales para reclamar medidas contra la violencia machista.

Celeste Cid fue una de las figuras que visibilizó el brutal hecho de manera más contundente en su cuenta oficial de Instagram. A través de sus stories, compartió la reflexión de la escritora Florencia Freijo junto al video del terrible momento en que atacaron a los amigos de Úrsula por exigir Justicia en una comisaría.

.

"Duelen las imágenes, duelen las palabras. Duele saber que nuevamente había denuncias y nadie hizo nada, no fueron tomadas en cuenta", expresó la artista.

Luego, la actriz hizo su propio descargo: "No nos acostumbremos a esto. No dejemos que el sistema nos haga creer que esto es normal. La Justicia DEBE funcionar. La seguridad DEBE funcionar. La educación DEBE funcionar. No podemos seguir así", planteó frente a sus más de dos millones de seguidores.

El descargo de Celeste Cid por el brutal femicidio de Úrsula Bahillo (Instagram).

En el mismo tono, Paula Chaves viralizó la foto de Bahillo y exigió Justicia. "Renuncien todos los imbéciles que no hicieron nada con todas las denuncias que ella hizo", reclamó con impotencia en Instagram.

Paula Chaves reclamó Justicia por Úrsula en sus redes sociales.

Eugenia "La China" Suárez fue otra de las actrices que aprovechó su gran alcance en redes sociales para visibilizar el tremendo femicidio. A través de Instagram, compartió el fuerte cuestionamiento de la actriz y directora de cine Jazmín Stuart, quien manifestó “Asco, impotencia y ganas de prender fuego todo".

"Justicia", el reclamo de la China Suárez por el femicidio de Úrsula.

"¿Qué hace el Estado con esta realidad enquistada? ¿Con el sistema judicial obsoleto y patriarcal, con la violencia y abuso policial? ¿Cuántas pibas más tienen que aparecer en una zanja? ¿Qué hacemos como sociedad con esto? Nunca nos acostumbremos. No dejemos que el sistema nos haga creer que esto es normal. No es una noticia más, nos están matando. El Estado es responsable”, reclamó la activista.

.

Además, en Twitter, compartió un tuit de la joven víctima de 18 años con el reclamo de "Justicia" y una reflexión de la escritora feminista Freijo: “Realmente, te desborda tanta impunidad. ¿Cómo ser indiferente ante tanta injusticia? La gente mañana se olvida. ¿Cuántas Úrsulas hay? ¿Cuántas familias de femicidas existen, cubriendo lo que sus hijos hacen? ¿Cuántos violentos que pertenecen a las fuerzas de seguridad?”.

El descargo de Jazmín Stuart que compartió la China Suárez.