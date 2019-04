Facundo Solis es exagente del servicio penitenciario y mató a su expareja, Mariela Noguera, con su arma reglamentaria y a cuatro familiares de la misma, el 29 de diciembre de 2017, en el barrio santafesino de Santa Lucía. La mujer tenía 35 años cuando fue asesinada por ex esposo.

Los hijos de la pareja, Milagros y Luca quedaron a cargos de Melisa Noguera, la hermana de su madre. El lunes en una entrevista con Aires de Santa Fe, su tía confesó que la nena tiene crisis de llanto, que se autoflagela y que agrede a quienes la rodean. Además, reveló que el pequeño tiene temor de volver a ver a su padre.

“Este mal nacido arruinó muchísimas familias y me sacó gran parte de mi familia. Arruinó a sus propios hijos, no pensó en ellos”, expresó la mujer.

Y relató que cuando se iba a cumplir el primer año de los asesinatos, Luca que tiene 10 años le preguntó a si es verdad que al padre le van a dar 35 años de pena. “No quiero que mi papá salga más de la cárcel”, le dijo el nene aterrorizado.

Además, Melisa reveló que Carmen, su madre, quien también fue asesinada a manos de Solís, había advertido horas antes de la masacre: “Acordate este desgraciado la va a terminar llevando a tu hermana en un cajón“. Desafortunadamente, la madre de ambas, no se equivocaba.

“En parte estamos más tranquilos. Queremos que sea sentenciado y que empiece a pagar todo el daño que nos causó y las familias que destruyó. Me dejaría tranquila que este mal nacido se muera. No duermo de noche tengo miedo, pienso que se me va a aparecer, va subir la escaler. y va a matar a los chicos”, expresó Melisa.

También, detalló cómo se sienten sus sobrino y dijo que Milagros, le teme a su abuela, la madre del asesino. "Piensa que su abuela es la persona de un película, siente que le está rasguñando el brazo”.Luego destacó que cuando regresa de trabajar, la nena la espera para hablar, ya que tiene necesidad de desahogarse.

“Me empieza a hablar. Recuerda ese día en que el padre ( Solís) sale y empieza a patear las ojotas de ella, se acuerda que el padre le dice que va a matar a Aylen y a Joel ( la hermana de milagros y su novio)”, contó.

No obstante, Melisa aclaró que Luca y Milagros están con contención psicológica desde el primer día y destacó que: “La psicóloga está en todo momento para asistirlos en situaciones extremas.”

Por último agregó que :”Milagros estuvo con crisis emocional el año pasado. Se pegaba, y le pegaba a quien se le acercaba. Lloraba desconsoladamente y gritaba llamaba a su mama.”

Facundo Solís mató con su arma reglamentaria a su expareja y a cuatro integrantes de la familia de ella. (Archivo)

La audiencia del juicio abreviado será en los tribunales santafesinos el 24 de mayo. La pena máxima que establece el código penal argentino para esta tipificación delictiva es la prisión perpetua que representa 35 años de reclusión.

El juicio se dará ante un tribunal pluripersonal presidido por el juez penal Rodolfo Mingarini y los vocales, Rosana Carrara y José Luis García Troiano. Ellos deberán determinar, si admiten y homologan el acuerdo llevado a cabo entre la Fiscalía, querella y defensa.