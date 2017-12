Mariela Noguera de 35 años, la mujer asesinada por su ex esposo Facundo Solís, de 33 años , quien también mató a toda su familia este viernes en el barrio santafesino de Santa Lucía, ya realizaba pedidos de ayuda por su red social Facebook desde hace siete meses atrás.

El 5 de mayo de este año la mujer publicó el mensaje: "Espero que algún día pagues todo el dolor que le causaste a mi hija poco hombre...."

El fiscal de la causa Gonzalo Iglesias confirmó que Solís tenía una medida de restricción de acercamiento al domicilio de su ex mujer, a raíz de una denuncia presentada por ella a principios de este mes.

El hecho se registró cerca de las 15 en la vivienda de Noguera, ubicada en Monseñor Zaspe al 4100, cuando Solís se acercó a la casa y se llevó a sus dos hijos, un niño de 7 años y una nena de 3, y los llevó a la casa de su madre, ubicada en el vecino barrio de Santa Lucía.



Al rato, regresó a la misma vivienda, atacó de varios balazos a su ex pareja y se dirigió a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella.



De acuerdo a los investigadores, allí mató a balazos a su ex suegra, Carmen "Cuqui" Loseco (70), a su ex cuñada Sonia Noguera (30), la hija de su ex pareja, Ailén Soto (19) y al novio de ésta, Joel (20).



Además, hirió de un balazo en un brazo a otro hijo de Mariela, de nombre Franco (17), quien hasta anoche se encontraba internado fuera de peligro en el hospital José María Cullen.

El atacante se atrincheró en la casa, la vivienda fue rodeada por decenas de policías, de la sección Orden Público, Agrupación Cuerpos e Investigaciones, y tras una breve negociación, Solís se entregó y fue inmediatamente trasladado a una dependencia policial con casco y chaleco.