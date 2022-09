Los bancos están alertando a los clientes de la estafas con Debin, los delincuentes encuentran nuevos cuentos del tío o nuevas formas de engañar con las diferentes modalidades de pagos virtuales.

Debin significa Débito inmediato, es un medio de cobro, disponible para todas las cuentas en pesos y dólares de todos los bancos, que busca simplificar formas de pago entre vendedores y compradores. Pero no hay que descuidarse, porque también es usado por los estafadores y una vez que se autoriza la operación no hay vuelta atrás.

Se realiza la generación de una Orden de débito a través del homebanking. Si un vendedor que necesita cobrar una venta le envía una Orden de débito para cobrarle. Hay que estar alertas porque quien genera el Debin sólo necesita el alias /CBU de la cuenta a la cual solicita debitar.

"Es un pago online que genera un debito inmediato, aceptas un pago y se debita de tu cuenta en ese mismo momento, por eso requiere la auorización", explica a Cronica.com.ar el licenciado en seguridad Luis Vicat.

"Lo que hay son falsas compra en redes. El estafador, que ya pidió el CBU a su víctima, le dice al vendedor que le envía una transferencia que tiene que aceptar. Pero lo que en realidad le envía es un Debin, al autorizarlo no solo no recibe el dinero si no que se le debita el propio y es irreversible", agrega Vicat.

La manera correcta es que sea el comprador o receptor quien tenga la solicitud en su homebanking y deberá aceptar la solicitud de débito desde su cuenta, para que los fondos se envíen a la del vendedor.

Como se desconoce a veces esta operatoria creada en 2017, que es utilizada porque es inmediata y sin comisiones, esto genera que se sea más vulnerables a ser víctimas de estafas.

"Es el vendedor quien debe generar el Debin. Cuando lo hace el supuesto comprador no hay que autorizarlo. Si ponemos aceptar no es el ingreso del dinero si no lo contario el egreso", explica Vicat.

"Es una heramienta que hay gente que la usa para delinquir. Hay que tomar conciencia del poder que se entrega al darle el CBU a cualquiera o publicarlo en en las redes. Es información sensible que hay que tener cuidado a quién se da", afirma a Cronica.com.ar Martín Durán especialista en seguridad.

Ante la duda los bancos aconsejan cancelar la operación.

"Hay que corroborar los ceros que vamos a pagar. Tener cuidado en el momento de hacer la operación. Por ejemplo si nos llaman diciendo que son del banco, ya que el estafador cuenta con todos nuestros datos y selos puede pasar a un cómplice. Hay que parar la pelota, cortar, pensar, llamar a alguien que nos ayude. Te atosigan a llamadas y uno cae, ese es el tema", explica Durán.

Con el Debin lo que hay cuestiones técnicas a tener en cuenta. Los estafadores engañan a los usuarios diciendo que “enviaron una transferencia y necesitan que el usuario la acepte”.

El primer punto es saber que ninguna transferencia requiere aceptación. O sea recibir una transferencia es lo opuesto a aceptar un Debin.

En la transferencia se recibe fondos. Con el Debin se envía los fondos, y por eso necesita la autorización.

Las recomendaciones de los bancos es nunca autorizar el pedido de Debin, si no se está por pagar algo.

Es muy importante leer los mensajes de confirmación de las operaciones bancarias. No aceptar nada ni realizar movimientos si no se está seguro o se tienen dudas del procedimiento.

Si se va a aceptar un Debin, verificar que la transacción sea la correcta, es decir por el monto acordado y al destinatario al que se le va a pagar.

Los vendedor tienen que estar más alerta a los falsos compradores. Si reciben llamadas o sms o mail pidiendo números de cuentas, alias y luego pedidos de autorización de la transacción, se está a punto de caer en la trampa.

Los tres pasos del pago con Debin

- Solicitud de autorización: de parte del receptorde los fondos.

-Hay que autorizarlo para que el débito sea confirmado.

-El monto se debita de la cuenta y se acredita de manera inmediata a la otra persona.

El consejo de los bancos es ante cualquier duda cancelar la operación y denunciar.