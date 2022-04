"Se juntó el dinero para pagar el areancel para hacer la presentación en la Corte Suprema Naciona", dice a Cronica.com.ar el papá de Paula Perassi, que hace diez años y medio que reclama saber dónde está y qué pasó con ella.

Paula tenía 33 años, oriunda de San Lorenzo en Santa Fe y madre de dos hijos. El 18 de septiembre de 2011, tras recibir un llamado telefónico, salió de su casa y nunca más volvió. Su cuerpo sigue sin aparecer.

El 28 de marzo Cronica.com.ar había contado que la familia necesitaba 100 mil pesos, para sellados y trámites, para continuar la lucha judicial. "Se juntó gracias a todas las organizaciones, ya disponemos de ese dinero para pagar eso que se necesita. Lo único que me sale es agradecimiento a todo lo que hiceron, con esto podemos seguir peleando para ver si podemos encontrar a Paula.Esta es la .reaccion de la gente que realmente quiere que Paula aparezca", afirma Alberto Perassi.

"Esto es la solidadridac de la gente que quiere saber qué pasó con Paula. Al mismo timepo refleja la ausencia del poder del Estado y la Justicia que siempre me dejó solo. Nuevamente respondió la gente", dice el papá emocionado.

"Me siento halagado. En poquitos días se juntó ese dinero para seguir adelante. Una instancia más para ver si podemos encontrar los huesos de Paula que es y será el propósito que tengo por delante", afirma el papá.

Según lo que establecieron los investigadores, Paula tuvo una relación sentimental con el empresario Gabriel Strumia vínculo del que había quedado embarazada. La teoría acusatoria apuntó contra Strumia y su esposa Roxana Michl, ya que entendieron que la obligaron a hacerse un aborto que salió mal y con la ayuda y encubrimiento policial desaparecieron el cuerpo y las evidencias de lo que pasó con Paula.

La causa llegó a juicio en 2019. Strumia fue acusado por "privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada" y de su esposa como "partícipe secundario". Además los policías Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, junto a los dos ex comisarios Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol enfrentaron juicio por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario.En mayo de ese año todos fueron absueltos.

En noviembre de 2019 la Cámara Penal fijó una pena de 17 años para el empresario y 6 años y medio para su pareja. En febrero de este año, y tras cumplir tres cuartos de la condena la mujer salió en libertad condicional por lo que el único condenado que sigue tras las rejas es Strumia.

La familia quiere llegar a la Corte por la absolución de los acusados de encubrimiento y para eso necesitaban el dinero.

"La esperanza nunca la voy a peder, esta es una isntancia mas. Pero tiene que aparecer el Estado si no esto no se va a resolver. Este es un paso más, vamos a seguir hasta que aparezcan los huesos de Paula eso es lo que necesito", reitera el papá que quiere poder decirles a sus dos nietos dónde está la mamá.

"Hace diez años y seis meses que estoy pelando con esto y voy a seguir mientras tenga sangre. A los tres días ya se sabía que el llamado se había hecho una cabina pública, yo les conseguí el listado. Ahí entraron a borrar pruebas, a construir el pacto de silencio. Todos los días me levanto y hago algo por esto. Me hicieron de todo para pararme, para que me asustara, pero fue como querer apagar el fuego con nafta. Buscamos lograr que alguien hable, que digan qué hicieron con Paula", sostiene Alberto.

"Estoy luchando todos estos años no para meter preso a alguien, si no para encontrar los huesos de mi hija. Ese final que está escondido detrás de un pacto de silencio", afirma el papá.