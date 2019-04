María Helena Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

Un juicio con cuerpo del delito ausente. Los primeros días de mayo se conocerá el veredicto por el crimen de Paula Perassi, cuyo cadáver aún no fue hallado y sus familiares esperan que en el juicio finalmente se sepa dónde lo ocultaron. Paula tenía 36 años y estaba embarazada de seis semanas cuando desapareció. Salió de su casa cerca de las 22, el domingo 18 de septiembre de 2011 en la localidad santafesina de San Lorenzo. Para la Justicia, la víctima fue secuestrada y obligada a abortar por su amante. Para los investigadores murió durante la intervención e hicieron desaparecer el cuerpo con ayuda policial.

Son nueve los acusados. Gabriel Strumia, el empresario que tenía la relación extramatrimonial con Paula; su esposa Roxana Michl; el chofer de la familia, Antonio Díaz; y la partera Mirta Ruñisky. Los ex policías que investigaron en su momento la desaparición de la víctima y fueron imputados por encubrimiento agravado, falsedad ideológica y destrucción de pruebas; el ex jefe de la policía de San Lorenzo, Jorge Krenz; el ex jefe de la Agrupación de Cuerpos, Adolfo Puyol; y los ex agentes Gabriel Godoy, María José Galtelli y Adolfo Gómez.

"El lunes terminan de declarar los testigos de los imputados, la semana del 23 de abril son los alegatos y luego sabremos la sentencia", dice a Crónica Alberto Perassi, el papá de Paula. "Al verlos se siente que están sumergidos en la mentira que trajeron durante siete años y medio. Espero que alguno se quiebre y nos digan dónde están los huesos de Paula. Queremos saber qué pasó, que se rompa ese pacto de silencio y que de una vez digan cómo fueron las cosas", agrega Perassi, que está presente en todas las audiencias. "Cuando los tuve enfrente, me miraban y se sonreían buscando una reacción, pero no lo lograron", agrega.

Ante la pregunta sobre si confía en el proceso, sostiene: "Espero que se haga justicia, porque la injusticia ya me la dieron todos estos años. Si me tienen que matar, que me maten, yo ya estoy jugado. No voy a parar hasta encontrar a mi hija".

El hombre sufrió varios ataques intimidatorios a lo largo de la investigación. Su chaleco antibalas -lo lleva puesto en cada aparición pública- se transformó en un símbolo del caso.