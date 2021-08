Las familias de Yasmín Flores (31) y Soledad Vargas (39) están unidas por el mismo dolor y necesidad de justicia. Ambas mujeres murieron días después de someterse a una cirugía plástica similar a cargo del médico Roberto López, a quien denunciaron por "mala praxis" y acusaron de "operar borracho y drogado".

Las familias de Yasmín y Soledad, en busca de justicia (Facebook).

Escalofriantes similitudes atraviesan ambos casos. El último en conocerse fue el de Soledad, madre de dos mellizas de 18 años, quien se sometió el martes 27 de julio a una dermolipectomía, junto a lipoaspiración. Había contactado a través de redes sociales a López, que realiza procedimientos estéticos ambulatorios en su consultorio, situado en Perón y Callao, en el barrio porteño de Congreso.

Sus familiares contaron a la prensa que ella se fue a su casa ese mismo día a la noche con los drenajes y con muchos dolores para los que sólo le recetaron analgésicos. Al día siguiente, Soledad comenzó a sentirse mal y en la tarde del jueves, se descompensó.

Cuando Celeste, hermana de la mujer, llamó al cirujano por el estado de su la paciente, él "dijo que no podía hacer nada, él solamente alquilaba al quirófano y no tenía un lugar físico para atender las urgencias". Según explicó al canal TN, el médico López les sugirió ir al Hospital Penna porque "tenía un conocido", quien "la atendió en la guardia".

Para ese entonces, su hermana ya estaba con una insuficiencia respiratoria. "Estuvo cinco horas sin oxígeno. Cuando se la vieron difícil, la derivaron al Hospital Ramos Mejía donde lamentablemente no pudieron hacer nada", se quejó. Soledad murió por un ACV y un tromboembolismo pulmonar.

Los familiares llenaron de carteles los consultorios de López (Facebook).

Yasmín, por su parte, murió el martes 27 de abril, una semana después de someterse a una liposucción tras los dos embarazos que había tenido. Ella también lo contactó por redes sociales, en las que "tenía muy buenos comentarios", relató su pareja Lucas González, a cronica.com.ar.

En apariencia todo indicaba que la cirugía "que había salido bien", a los pocos días ella manifestó sentirse "muy dolorida", detalló el padre de su hijo de cuatro años. El viernes siguiente, Yasmín fue a la clínica a que le sacaran los drenajes y el cirujano López le dio el alta "diciendo que el post operatorio estaba cursando de manera perfecta". "Según el médico estaba todo bien, pero ella insistía con que le dolía mucho", contó Lucas.

El martes 27, la mujer se despertó "muy descompuesta" y su pareja llamó al médico. "Me dijo que seguramente le había bajado la presión, minimizando la situación", indicó Lucas. Y como no podía atenderla en ese momento, le dijo que la llevara a una guardia.

"La estoy llevando y se me desvanece en el camino. Se me estaba muriendo", relató el hombre. Al llegar a la clínica y pese a los esfuerzos médicos por reanimarla, a los 15 minutos, le informaron que había fallecido por una “trombosis pulmonar”.

Yasmín Flores murió en abril pasado (Facebook).

En las últimas semanas, ambas familiares unieron reclamos y organizaron manifestaciones en la puerta del consultorio para pedir justicia; mientras sus abogados avanzaban en recolectar pruebas para imputar a López por homicidio.

"No sé cómo seguir, lo único que me puede aliviar es que este tipo vaya en cana y pague lo que tenga que pagar por el daño que hizo, y que no toque más a nadie", dijo Lucas a este medio.

Los chats del médico al que acusaban de "operar borracho y drogado"

"Estaba curando a una paciente en su departamento. Se me re complicó y no se puede mover, recién termino. A la tipa se le abrió la dermo, casi se me muere", puede leerse en los mensajes atribuidos a López durante el pasado 23 de julio. Las capturas de esa conversación, a las que tuvo acceso cronica.com.ar, fueron incorporadas a la denuncia por la joven fallecida.

El intercambio llegó a la familia de Flores a través de testigos que están dispuestos a declarar porque sostienen que "el médico operaba borracho y drogado", contó Lucas.

Los mensajes atribuidos al médico estarían dirigidos a su ex esposa y puede interpretarse que López habría atendido a una paciente por complicaciones en el post operatorio de una cirugía de dermolipectomía, a lo que la mujer le incriminó que opera "borracho, pasado de marihuana o éxtasis". "Si no fueras un desastre, tus pacientes no correrían riesgo", le criticó. "¿Sabés cómo estoy? Me duele todo, hecho mierda mal", le habría respondido el cirujano.

Los mensajes atribuidos al cirujano López.