El padre de Máximo Thomsen, uno de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, dijo al finalizar su visita en el penal de Dolores donde los acusados están alojados, que su hijo está "arrepentido" de lo sucedido y lo "lamenta muchísimo" y que para él joven fue "una pelea".

"Lo lamento terriblemente, no me quiero despertar nunca y tampoco quiero abrir los ojos", comenzó diciendo Marcial Thomsen, y agregó que "él lo lamenta muchísimo y se pone a llorar. Están arrepentidos".

Con respecto al pedido de disculpas a la familia de la víctima, el hombre sostuvo: "Traté de llamar un montón de veces a la familia de Fernando, pero no me quisieron atender. No sé qué decirles. No me imagino el dolor que tendrán ellos".

En alusión al violento accionar de su hijo, manifestó que "estaban alcoholizados, pero no lo justifico para nada. Para él fue una pelea, pero no se acuerda de muchas cosas".

"Tengo miedo a no verlo más en libertad", concluyó el hombre al salir del penal de Dolores.