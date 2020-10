La madre de un nena de 9 años, que fuera tocada hace tres en su zona genital por su padre, pidió junto a su abogado que la justicia revéa el planteo definido, en el cual reconoce el hecho pero el juez de la causa sostuvo que "fue sin querer".

Paula (madre de la nena) le comentó a Crónica HD que "mi hija me contó que fue tocada por su papá en sus partes íntimas, se hizo la denuncia sobre este hecxho y fue a la Cámara Gesell. Ella me contó la situación en una conversación en la que hablamos de cuidados, y de no permitir que nadie la toque y ahí me contó la situación. Fue una situación dura que no puedo entender cómo pasó, me lo dijo sorprendida porque tampoco entendía lo que pasó, que era algo anormal. Es bueno que lo haya contado porque así como lo verbalizó a mí también lo hizo en la Cámara Gesell, que en la pericia dió como verosimil el relato que hizo pero el juez dice que la tocó pero sinh querer y que no tuvo carga sexual".

La mujer agregó que "la nena hace tiempo que hace tratamiento psicológico, la contengo con amor, en un espacio que hable y cuando ella quiera, porque no se puede obligar a un niño que hable. Está contenida y sabe que está protegida de esta situación. Estaría bueno que el juez Pelusso o la Cámara 5° revéa ésta situación".

En tanto, el abogado de la familia, Andrés Bonicalzi subrayó que "pedimos procesamiento con prisión preventiva y salió todo lo contrario y es inexplicable. El juez dice que no tiene dudas de que lo que dice la nena es cierto, no tiene razones para dudar de su palabra, pero no logro acreditar que ese tocamiento en su zona genital a una nena de 6 años en ese entonces, tenga connotación libidinosa o sexual, entonces no se entiende de que otra forma se toca a una nena de 6 años en la zona vaginal".

El letrado agregó que "la nena no requería asistencia para bañarse, cambiarse y esperamos que la Cámara 5° nos de una revocación de esto para ir a juicio oral".

En tanto, Paula finalizó diciendo que "pedimos que se revea todo porque hay una nena que dijo mlo que qasó, no piede volver a pasar esto porque los chicos tienen derechos y los adultos tenemos que cuidarlos".

"Tal vez necesite un relato más salvaje, para una nena vivir y contar lo que le pasó es salvajem le queda en su memoria y sensación, hay que ver que le pasará cuando se desarrolle", sostuvo la mujer.

