El fotógrafo, Pedro Alberto Orquera, tuvo que ser atendido de urgencia en el hospital Argerich por una fractura expuesta en el codo derecho, luego de recibir una brutal paliza por parte de la custodia de las actrices de Hollywood, Margot Robbie y Cara Delevingne mientras cenaban el pasado sábado por la noche en un restaurante del barrio de La Boca, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que al verlo realizando algunas tomas de las estrellas, sin aviso o concentimiento, decidieron increparlo hasta llegar a la violencia física.



En exclusiva con cronica.com.ar Orquera denunció: "Fue terrible, me patotearon, me querían sacar la cámara, secuestrar las imágenes". Luego la víctima del feroz ataque agregó, "corrí tanto, a tanta velocidad para el taxi que me estaba esperando que casi llego, pero justo me pegaron una patada".

"Me faltaba poquito para llegar y sentí que me estaban alcanzando... ahí me pegaron una patada de atrás y una piña", recordó para señalar que "me hicieron volar todo, la cámara a la calle, todo", comentó y recordó: "Decí que no caí con la cabeza, pude poner el brazo y el hombro me lo hizo pelota... se me ve todo el hueso, perdí mucha sangre y me van a operar porque es gravísimo lo de la quebradura expuesta que tengo, me van a poner unos clavos me explicó el médico".Sobre el descenlace del ataque, expresó: " Logre identificar a uno de los agresores, le avise a la policía y dieron la voz de alto para parar el auto en el que intentaron huir, hoy en día, gracias a Dios, están detenidos". Según pudo averiguar cronica.com.ar la denuncia quedó radicada en una comisaría porteña cercana al lugar del incidente y ambos agresores,, y, de nacionalidad inglesa, quedaron detenidos.Por último, indicó que ahora "estoy con calmantes, suero y antibioticos, vamos a tratar de hacer lo mejor para recuperarnos".