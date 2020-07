A una semana del hallazgo del cuerpo de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, la investigación está encaminada y hay cuatro detenidos sobre los que habría firmes pruebas para considerarlos partícipes del homicidio: Facundo Zaeta, Agustín Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón. En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el juez interviniente Carlos Narvarte detalló cómo continuará la causa.

La principal hipótesis apunta a un asesinato para cubrir un robo que salió mal. A los jóvenes les secuestraron precintos, trapos, palos con sangre y varios elementos más que intentaron ocultar, tras haber matado al empresario, en su propia casa, ubicada en Perkic, en El Calafate.

Su cuerpo fue encontrado en Cañadón Seco, casi al lado de una cabaña que alquilaba Facundo Gómez. En la otra punta de la ciudad, muy lejos del centro, la Policía detuvo a Agustín Zaeta cuando intentaba deshacerse de una sábana y ropa con sangre. A escasos kilómetros de allí, días más tarde, hallaron los elementos que los jóvenes usaron para “limpiar” la escena del crimen.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el juez Narvarte indicó cuáles serán los próximos pasos de la causa:

¿Cómo analiza el trabajo desplegado hasta hoy, con el caso casi resuelto?

C.N: Las partes están colaborando y no entorpecen la investigación, y aportan algunos elementos. En este último caso, la parte querellante ha aportado algunas pruebas a evaluar, con el conjunto de las pruebas que ya he dispuesto. Por ahora, estoy esperando resultados de pruebas genéticas, rastros de huellas de calzado, dactilares y también fibras capilares, entre otros. Si bien he dispuesto de todo esto, aún no tengo los resultados.

Resta también el informe final de la autopsia, ¿no?

Falta también incorporarlo, sí. Si bien el trabajo sobre el cuerpo ha terminado, falta que se realice esto. El día lunes, es lo más probable que cuente con éste en el expediente y en base a eso, veremos cómo continúan las demás cuestiones y medidas que puedan surgir sobre esa.

En síntesis, es una investigación que se resolvió muy rápido, es verdad. En menos de 36 horas estuvo claro. Lo oportuno fue poder constituirnos en el caso, fui yo personalmente como magistrado, con la fiscal Natalia Mercado y el secretario, ello me dio una visión del escenario y ayudó para que podamos, rápidamente con Criminalística y todo el personal policial dar con el cuerpo. En cierta forma tenemos un caso muy avanzado.

¿El cuerpo ha sido entregado a la familia?

Todavía no, no tengo el resultado e informe final de la autopsia, tengo que ver si hay algún planteo luego, no tiene que ser tocado ni estar contaminado.

¿Qué análisis hay de las últimas declaraciones? ¿Agustín Zaeta se desligó del homicidio y admitió que ayudó a encubrir?

En cierta forma desligó responsabilidad sobre el hecho en sí. Pero bueno, a él lo detuvieron cuando se iba en una camioneta con sábanas y ropa con manchas de sangre. Con lo cual, colaboró y ayudó en la parte de ocultar el crimen.

El lugar donde hallaron el cuerpo de Fabián Gutiérrez, en El Calafate.

¿Qué dijeron los testigos aportados por la querella?

Fueron amigos de Gutiérrez que han aportado datos a analizar. Como otros testigos, que luego uno los deberá evaluar de acuerdo a la sana crítica para ver si coincide o no con todo el conjunto de la prueba. No puedo adelantar más. Son amigos que dieron información sobre su personalidad y su relación y vinculación. Y cual era el estado que tenía él en ese momento.

¿Cuál es la situación de cada uno de los acusados? ¿Hay elementos probatorios para considerarlos, en esta etapa, responsables del hecho?

Eso lo dejaría en potencial. Hay cuatro detenidos presuntos involucrados en el hecho y estamos a escasos días de poder resolver que grado de participación y responsabilidad le corresponde a cada uno. Se está próximo a vencerse los diez días hábiles para eso.

¿Se descarta ahora la participación de alguien más?

Uno nunca puede cerrar así una investigación de este tipo, pero en principio pareciera que estos son los involucrados. Y que estamos en el camino correcto. Quizás aparezca un testigo, no creo, pero tampoco lo puedo afirmar.

Por el momento, sobre lo que estamos trabajando. Lo otro, si hay algún testimonio que surja, por ahora no lo hay y no pareciera que existiera.

¿Qué opinión le merece lo señalado por el doctor Muriete? Sostuvo que “el caso puede estar ‘policialmente’ resuelto, pero la verdad reconstruida en el expediente no es la verdad real”, dejando entrever otros ribetes...

Es una opinión. Cada parte da la suya. Yo no puedo dar ninguna. Simplemente al momento que me toque resolver, de acuerdo al método de la sana critica y a toda las pruebas del expediente, veré lo que encuentro y la responsabilidad de cada uno de los imputados.

El Ministerio Público respaldó a la fiscal Mercado

El Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz informó en la noche del sábado que la fiscal Natalia Mercado, quien interviene en la causa que se sigue por el asesinato del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez "se desempeña en el cargo desde 2005 sin que haya merecido cuestionamiento alguno por su labor".

"Este organismo junto a todos sus integrantes que se desempeñan en cada una de las comunidades de nuestra provincia, brindan su total apoyo tanto a la fiscal Mercado como al magistrado interviniente (Carlos Narvarte) a fin de que resuelvan tan drástico crimen", señaló el Ministerio público en un comunicado.

Y se remarcó: "Ajenos a toda especulación de intereses que inundan los medios de comunicación de las principales cadenas de noticias y de ciertas figuras políticas, como lo han demostrado (ambos funcionarios judiciales) a lo largo de sus trayectorias profesionales".

Gutiérrez había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio en noviembre de 2019, sin prisión preventiva, como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en un expediente vinculado con la causa de los Cuadernos.

Natalia Mercado es hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, y fue recusada en la causa por este parentesco. Sin embargo, Narvarte la confirmó en las últimas horas para que siga en la investigación.