La defensa del cantante Rubén Darío " El Pepo" Castiñeiras solicitó este jueves la prisión domiciliaria para el músico, detenido en una comisaría de Chascomús, imputado por la muerte de dos personas en un accidente automovilístico, informaron fuentes judiciales.



Desde el juzgado de Garantías N° 2 de Dolores confirmaron que los abogados del " El Pepo", Miguel Ángel Pierri y Walter Cormace, solicitaron la prisión domiciliara para su defendido, la cual aún no fue confirmada, mientras sigue detenido en la Estación de Policía Comunal de Chascomús luego que este mediodía, el resultado de las pericias toxicológicas practicadas a Castiñeiras arrojaron que había consumido cocaína y marihuana, pero no alcohol, antes del accidente automovilístico.



"Es un resultado concreto. Será cuestión de valoración posterior con los restantes elementos probatorios", indicó el juez de Garantías, Cristian Gasquet, al tiempo que ante la consulta de si es posible que los resultados de los análisis de consumo de alcohol puedan dar negativo luego de que la única testigo y sobreviviente del accidente, la corista Romina Candia, haya declarado que había consumido vodka.



Por su parte, Pierri precisó este jueves que "la pericia de alcoholemia dio negativa, con niveles por debajo de lo permitido" y, aunque admitió que en el examen toxicológico se encontraron "registros de sustancias", aclaró que "no necesariamente fueron consumidas el día del accidente", ya que "el organismo puede tardar hasta 90 días en eliminarlas".



Asimismo, fuentes judiciales informaron que las pericias toxicológicas dieron positivo en "cocaína y marihuana en sangre", aunque no se puede determinar en qué fecha fueron ingeridas. Cormace, en tanto, habló con la prensa esta tarde al retirarse de la Superintendencia de la Policía Científica en La Plata, donde se analizaron las muestras de sangre y orina.



El letrado afirmó que con los resultados de los análisis "están en condiciones de pedir la excarcelación" de

" El Pepo", ya que "confirmaron que no había ingerido alcohol o lo había hecho en una dosis muy baja".



El abogado dijo, también, que el cantante "está quebrado espiritual, psíquica y físicamente. Está partido y tiene ayuda de sus familiares y amigos, porque sino ya se hubiese caído". Reiteró, además, que el músico "prestó permanente colaboración desde el primer momento y no intentó fugarse".



También recordó que el día del accidente, ocurrido en la madrugada del sábado 20 de julio en la ruta provincial 63, a la altura de Dolores, había bancos de niebla y que " El Pepo" le dijo que "algo se le cruzó en el camino".



"La gente del lugar dice que suele haber muchos animales en la zona o carpinchos que pueden pesar hasta 90 kilos", describió, y pidió que "las autoridades de la Autovía 2 tomen medidas, porque en esa ruta siempre hay siniestros".



Por el vuelco de la camioneta Honda CRV que manejaba " El Pepo" murieron su representante, Ignacio Abosaleh y el trompetista Nicolás Carabajal, mientras la corista Candia sufrió lesiones y ya fue dada de alta.



" El Pepo" estuvo internado en principio por lesiones leves, y el martes fue trasladado a la Estación de Policía Comunal de Chascomús, donde permanece detenido.



La fiscal Verónica Raggio informó, días atrás, que los resultados de los peritajes accidentológicos a la camioneta de Castiñeiras "se conocerán el 13 de agosto".