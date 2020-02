Previo al asesinato de Leonardo Martínez, quien trabajaba como relacionista público del boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía se registraron sangrientos antecedentes en el lugar al que asisten cientos de jóvenes durante los fines de semana. En efecto, el local cobró notoriedad en 2008, cuando su dueño Daniel Bellini quedó detenido por el crimen de su pareja, Morena Pearson de 23, quien trabajaba como bailarina del local.

El último domingo, las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del boliche de Villa Sarmiento, capturaron la imagen de un hombre que circulaba a bordo de un Bora negro con vidrios polarizados quien sacó una pistola y disparó de forma impune entre seis y ocho veces contra el local, el cual estaba repleto de clientes que esperaban entrar el boliche. Mientras que uno de esos balazos impactó contra la mano del patovica Marcelo Ponti, de 55 años, otro le causó la muerte al relacionista público de 33.

No es la primera vez que se registra una balacera en la puerta de Pinar de Rocha. Uno de los antecedentes tiene como fecha noviembre de 2018, cuando una situación similar dejó un saldo de cuatro mujeres de entre 18 y 28 años heridas. Las víctimas terminaron lesionadas a causa de un joven que pasó por la puerta del boliche y disparó sin mediar palabra. El acusado, de 18 años que residía en La Matanza, fue detenido días después.



En tanto, hace cuatro meses, en noviembre de 2019, Sofía Gil Morales, de 22 años, fue herida de gravedad de una puñalada al ser atacada por otra joven cuando se encontraban dentro de un boliche. La acusada, de su misma edad, fue detenido por la tentativa. Por su parte, la víctima debió permanecer un tiempo internada en el Hospital General de Agudos "Luis Güemes" de Haedo.

Dueño de Pinar de Rocha, acusado de asesinar a su pareja

El boliche cobró notoriedad en 2008, cuando quien por entonces era su dueño, Daniel Bellini de 67 años, quedó detenido por el crimen de su pareja, Morena Pearson de 23, quien trabajaba como bailarina del local.

Bellini siempre sostuvo que Morena se suicidó aunque en 2011 fue condenado a 15 años de prisión por "homicidio simple". Sin embargo, en 2013 el empresario recibió el beneficio del arresto domiciliario por padecer mal de Parkinson y en noviembre de 2018 la libertad condicional.



El crimen de la bailarina fue cometido el 21 de marzo de 2008, cuando Bellini y Morena discutieron dentro de Pinar de Rocha porque él presuntamente la había visto comportarse de manera provocativa con un amigo.



Morena se retiró a la casa donde convivía con Bellini y la hija de ambos y, según la versión del empresario, él la siguió, le dijo que la relación estaba terminada y regresó al local bailable, ubicado enfrente, a reunirse con un abogado.



Al regresar a la vivienda a las 6 de la mañana, el empresario aseguró que encontró a Morena tirada en el vestidor de la habitación, y que tenía un tiro en la cabeza y había una pistola cerca. Por entonces, el empresario atribuyó el supuesto suicidio de la joven a una depresión que venía padeciendo por ser bulímica.



Sin embargo, esa versión fue desvirtuada por la investigación que llevó adelante el fiscal de Morón Matías Rappazzo, quien descubrió que no había deflagración de pólvora en las manos de Morena y que el arma, una pistola calibre 9 milímetros con mira láser hallada en el lugar, había sido limpiada de huellas.



En el juicio se acreditó también que habían sido borrados del celular de Morena mensajes de texto que la joven envió y recibió minutos antes de aparecer baleada.



Uno de los testimonios que más se tuvo en cuenta fue el de Iván Tellnow, ex bailarín de Pinar de Rocha, quien aquella madrugada estuvo con la joven y recibió de ella dos SMS que decían: "Me separé de Dani porque cree que estoy con vos" y "Me quiere matar". Además se acreditó que habían sido borrados los videos de algunas cámaras de seguridad del boliche.