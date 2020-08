El entierro de Fabián Gutiérrez en el cementerio de Río Gallegos, del que participaron sus familiares y allegados , fue filmado por una joven y esta situación no pasó desapercibida por la sociedad de la capital santacruceña.

Cecilia Martinovich, hermana del propio Gutiérrez, molesta por leer tantos mensajes en contra de lo sucedido, salió a responderles a quienes cuestionaron las imágenes difundidas por La Opinión Austral. Es que los críticos no se percataron que la familia directa del ex secretario presidencial se encuentra en El Calafate y, por la pandemia, no pudieron estar presentes en la capital santacruceña. Fue por ello que una joven amiga, se encargó de transmitir todo lo acontecido a través de su teléfono celular.

"Que barato es hablar al pedo.... Cecilia filmó porque la familia sumamente directa se lo pidió. Ya que ni siquiera podía estar por la pandemia y la cuarentena. Así que no hablen al pedo...", escribió la mujer.

Así despedían a Gutiérrez. (José Silva/ La Opinión Austral)

En el mismo, manifestó todo su enojo con los vecinos que se expidieron al respecto y sin conocimiento. "No critiquen si no tienen la mas p... idea. No se queden con la foto, sino con el trasfondo. Besis", concluye su escrito.

El caso

Por el crimen de Gutiérrez (46) hay tres detenidos: Facundo Zaeta (19), Facundo Gómez (20) y Pedro Nicolás Monzón (18), quienes están procesados como autor y coautores, respectivamente, del delito de "homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía y criminis causae".

Así fue el último adiós a Fabián Gutiérrez (José Silva/La Opinión Austral)

, abogado de Facundo Zaeta, apeló el procesamiento de su defendido y solicitó que sea beneficiado con el arresto domiciliario.

Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado 4 de julio último en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior.



Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por "asfixia mecánica" y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo, y tres puntazos en la zona del cuello.