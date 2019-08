Camila Ortiz, la joven que saltó por la ventanilla de un colectivo para evitar que el chofer la secuestrara, indicó a Crónica HD que está con "mucho miedo" por lo que le tocó vivir y que prefirió tirarse del vehículo en marcha antes que "terminar violada y tirada".

El caso, que fue primicia de cronica.com.ar, ocurró el pasado miércoles en la localidad bonaerense de Monte Grande. La chica, de 18 años, volvía de su casa después del trabajo y tomó un colectivo de la Línea 501, que circulaba sin pasajeros y evitaba frenar en las paradas.

Al internar bajar en la suya, el chofer Leonardo Recalde, de 29, aceleró, por lo que los familiares de la joven intentaron salvarla. Su hermano arrojó una piedra contra la unidad pero no se detuvo, por lo que la víctima debió saltar por la ventanilla para escapar.

"Estoy bien pero sigo con mucho miedo por la situación", explicó Camila a Crónica HD. La chica volvió a revivir el calvario que le tocó pasar con Recalde, quien le "hablaba, preguntaba cosas e intentaba sacarle charla" durante todo el viaje pero ella "no le contestaba". "Estaba nerviosa, sólo hablaba con mi mamá para que me vaya a buscar a la parada", recordó.

Ella explicó que nunca le contó al colectivero dónde bajaba ni le preguntaba por qué evitaba las paradas por temor a que desviara el recorrido. "Esperaba que él haga el recorrido para llegar a mi casa. Si él hacía lo contrario, me iba a tirar por la ventana, por eso la había abierto", afirmó.

"Tenía la esperanza que parara cuando vi a mi mamá y mis hermanos en la parada. Me imaginaba que me iba a llevar a otro lado pero yo iba a tirarme del colectivo, no me importaba si me golpeaba o me mataba, con él no me iba a ir. Preferí tirarme por la ventana que terminar violada y tirada", señaló Camila, visiblemente afectada.

LEÉ TAMBIÉN: "Se subió al bondi, el chofer la secuestró y ella saltó por la ventanilla para salvarse"

A pesar de tratarse de un recorrido y una línea que Camila tomaba en forma habitual, ella aseguró que nunca había visto a Recalde antes y reconoció que "nunca" le presta atención a la cara de los colectivos.

"Cuando me caí, no me podía levantar porque me golpee la espalda y la cabeza y las manos", concluyó la joven. Recalde fue detenido varias cuadras después luego de mandarse en contramano por una calle de tierra debido a que vecinos denunciaron el hecho.