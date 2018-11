El hombre que el martes por la noche fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en un auto en la Costanera Norte porteña fue identificado como el ex fiscal de Ejecución Penal Oscar Hermelo, quien tuvo, entre otros casos, el de Arquímedes Puccio, y que fue vinculado a delitos cometidos en la ex ESMA durante la última dictadura militar, informaron fuentes judiciales.



Hermelo (60) fue hallado muerto anoche de un disparo en la cabeza en el interior de un Toyota Corolla en marcha, con la ventanilla semi baja, detenido sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 7000, en dicha zona del norte de la ciudad de Buenos Aires. Junto al cuerpo, personal policial encontró un arma de fuego, lo que hace suponer que se trató de un suicidio, agregaron los voceros.



Si bien tras el hallazgo del cuerpo se encontró documentación del ex fiscal y una credencial del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, recién en las últimas horas se confirmó que se trataba de Hermelo.



En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 13 A de la Policía de la Ciudad y de la Unidad Criminalística Móvil, bajo las órdenes de la Fiscalía Saavedra Núñez a cargo de José María Campagnoli, que ordenó que se realice la autopsia de rigor para certificar las causas y circunstancias de la muerte.

Hermelo. Señalado como represor en la ex ESMA.



En su desempeño como fiscal de Ejecución Penal, Hermelo intervino en numerosas causas, entre ellas, en la relacionada al cumplimiento de la pena impuesta a Arquímedes Puccio, jefe del llamado "Clan Puccio" que protagonizó secuestros y asesinatos en la década del '80.



También fue denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos, debido su presunta vinculación con delitos cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada ( ESMA) durante la última dictadura militar.