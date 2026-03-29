El fiscal sospecha que la esposa de Adorni le facturo millones a un proveedor de YPF

Según información revelada por el periodista Martín Carrizo, la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, percibió un total de $6.370.000 por servicios de coaching brindados a la empresa National Shipping S.A.

Los pagos corresponden a tres jornadas de capacitación realizadas en un período que abarca desde noviembre de 2024 hasta octubre de 2025.

La relevancia del dato radica en que National Shipping S.A. es una de las principales contratistas de YPF, con una facturación estimada en 140.000.000 de dólares anuales por el transporte fluvial de hidrocarburos.

Esta relación comercial es objeto de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano ante el Juzgado Federal Nro 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo.

LA ESPOSA DE ADORNI HABRÍA FACTURADO $6,3 MILLONES EN 3 DÍAS DE COACHING A UNA NAVIERA DE YPF



+BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching entre noviembre de 2024 y... pic.twitter.com/mxKWwnsL3p — Martín Carrizo (@martincarrizo_) March 29, 2026

Cronología de contrataciones y ascensos

El historial de la consultora y la carrera pública de Adorni muestran una sucesión de hitos temporales que coinciden con la prestación de los servicios privados.

En julio de 2024, Bettina Angeletti fundó +BE mientras su esposo se desempeñaba como secretario de Comunicación. Un mes después, en agosto de 2024,quien era el vocero presidencial asumió el cargo de jefe de Gabinete.

Las dos primeras capacitaciones a la naviera fueron abonadas en noviembre de 2024, mientras que la tercera se completó en octubre de 2025. Tras estas operaciones, hacia fines de 2025, la titular de la consultora modificó su situación fiscal de monotributista a autónoma.

El ingreso al directorio de la petrolera estatal

El cierre de esta secuencia se produjo el 30 de enero de 2026. Apenas dos meses después de la última jornada de capacitación brindada por su esposa a la proveedora de la petrolera, Manuel Adorni fue designado como director titular de YPF.

En el reporte publicado en la red social X, se detalla el monto exacto de la operación: "La consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching". Respecto a la situación judicial de la naviera, la fuente consigna que la misma factura cifras millonarias "según la denuncia de la diputada Pagano ante el Juzgado Federal Nro 11".