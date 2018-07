Durante la audiencia del pasado 11 de junio en el juicio que se le seguía por el crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza increpó al abogado de la familia de su novio ante la posible difusión del video sexual entre ella y el joven asesinado.



"¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide", le había remarcado Nahir a Juan Carlos Peragallo, abogado de la familia Pastorizzo.



Juan Carlos Peragallo