Desde que se difundieron las imágenes en las que se puede apreciar a Nahir Galarza dentro del pabellón de la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, en Entre Ríos, la pregunta que impone en los medios de comunicación es: ¿Quién es la joven que la acompaña en la foto?

Imagen difundida por Nahir Galarza en su cuenta de Facebook.

La mujer que aparece junto a Galarza en las polémicas imágenes difundidas a través del perfil de Facebook de Nahir, es Soledad Yanina Lescano de 28 años, madre de cuatro hijo, y quien está imputada por el atroz crimen de su hija Nahiara.

El caso

La menor -hijastra de Lescano- fue llevada por su padre Miguel Ángel Cristo, al hospital San Roque de Paraná el pasado 7 de febrero, donde falleció producto de los golpes y el maltrato tanto de este como de su pareja, según informaron fuentes policiales.

El mismo día que Nahiara perdía le vida, en ese mismo nosocomio, Yolanda daba a luz a Génesis Belén Cristo, producto de la relación con Cristo. En sus redes sociales el hombre escribió: “Falta poquito hija, sino llegaban a mi vida tu mamá y vos, yo no cambiaba más, las amo”.

Lescano y Cristo en una imagen de la pareja previo a la imputación de ambos.

Las pericias determinaron que la menor presentaba el tabique nasal fracturado, quemaduras de cigarrillos, golpes en todo el cuerpo y la cara desfigurada. El médico que la atendió preciso a medios locales que “en 20 años de carrera nunca vi algo así. No puedo describir cómo llegó esa criatura”.

Lescano y Cristo fueron imputados por el fiscal Juan Malvasio bajo el cargo de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por ensañamiento. La pareja aún no tiene sentencia firme, pero de ser hallados culpables, la pena máxima es igual para ambos casos: cadena perpetua.

La menor brutalmente asesinada junto a su victimario.

La mujer gozó del beneficio de prisión domiciliaria, debido a que es madre de cuatro hijos. Además después del parto de su hija Génesis, le quedaron secuelas de la cesaría, que la obligaban a usar silla de ruedas.

"Rito gitano"

Miguel Cristo pertenecía a la comunidad gitana, por ende, desde la justicia entrerriana especularon con la posibilidad de que las vejaciones cometidas contra la menor hayan sido parte de un "rito gitano", como ellos lo describen.

"Esta mujer, más allá de que la haya golpeado o no a la nena, convivía con él y no pudo no haber visto tanto horror. Hasta se habla de rituales extraños. La nena fue víctima del odio. Mi defendida también responsabiliza a Lescano por el aberrante crimen", precisó Eduardo Gerard, el abogado querellante que representa a la abuela materna de la víctima a Infobae.