Un curioso hecho ocurrió en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del departamento mendocino de General Alvear. Un ladrón sustrajo el equipo de sonido del templo y las cámaras de seguridad registraron el episodio, sucedido en la tarde del vierrnes último.

El sacerdote Horacio Valdivia, a cargo de la iglesia, vio las imágenes y difundió un video con un relato sobre lo ocurrido, que se viraló en redes sociales. Poco después, a través de un tercero, el delincuente devolvió lo que se había llevado.

El “amigo de lo ajeno”, como fue mencionado por Valdivia, no fue identificado hasta este martes. No obstante, se cree que el ladrón no es de la zona. La Polcía local trabajaba para reconocerlo y detenerlo, según informaron medios locales.

En el video se ve que el ladrón, luego de dar unas vueltas en la iglesia como para asegurarse de que no hubiera nadie, toma un lampazo y rompe el candado de la puerta de la sala en la que se guardan equipos de sonido.

Una vez en ese lugar, observa que hay una consola en la que se conectan los micrófonos. Sale y, con total parsimonia, cambia algunas de sus prendas de vestir por otras que llevaba en una mochila y hasta se toma una gaseosa.

Después vuelve a ingresar a la sala y se apodera del equipo de sonido, lo coloca debajo de uno de sus brazos, de manera disimulada con una de las prendas, y finalmente se va de la iglesia.

Con otro video, Valdivia celebró la recuperación de lo que el delincuente se había llevado. “Podemos decir que Dios nos cuida porque, que nos hayan devuelto las cosas, es casi un milagro. Creo que si hubiese sido un particular (la víctima) eso no pasa”, evaluó el cura.

“Toda la gente ayudó; el video tuvo una gran difusión y este hombre (por el ladrón) devolvió las cosas”, aseveró Valdivia.

Si bien desde la iglesia no radicaron la denuncia, el religioso confirmó que al conocerse las imágenes del robo “la Policía actuó de oficio”.