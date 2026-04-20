La Diócesis de Quilmes inició su Tercer Sínodo: todos los detalles

La Diócesis de Quilmes vivió este domingo 19 de abril una jornada histórica. En el marco del 50º aniversario de su creación, se dio inicio formal al Tercer Sínodo Diocesano, un espacio de encuentro y discernimiento que busca definir las líneas pastorales para los próximos años. El evento, que congregó a medio millar de representantes, combinó la solemnidad institucional con el fervor religioso en dos sedes emblemáticas: el Teatro Municipal y la Iglesia Catedral.

El compromiso de los sinodales

La actividad comenzó en el Teatro Municipal de Quilmes, donde unos 500 sinodales -elegidos por sus propias comunidades- realizaron la jura y profesión de fe. Ante la Palabra de Dios, los representantes asumieron la responsabilidad de llevar la voz de sus barrios y parroquias a las mesas de debate.

El inicio del camino sinodal contó con un respaldo internacional de peso: el Papa León XIV envió una carta de saludo y bendición a la diócesis, alentando a los fieles en este proceso de escucha y renovación.

Una Eucaristía de comunión y memoria

Tras el acto formal, la actividad se trasladó a la Catedral de Quilmes para la celebración de la misa. La misma fue presidida por el obispo local, Carlos Tissera, junto a su auxiliar Eduardo Redondo. La importancia del evento quedó de manifiesto con la presencia de Monseñor Marcelo Colombo (Arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA) y el obispo emérito de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín.

Durante su homilía, Tissera apeló a la esperanza: "No estamos solos, Dios camina con nosotros. Nos toca a nosotros celebrar estos 50 años y este sínodo para mirar hacia adelante y sentir cómo nos quema el alma", expresó, citando el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús.

El legado de Novak y la "Iglesia en salida"

La figura de Jorge Novak, primer obispo y mentor de la identidad quilmeña, sobrevoló toda la jornada. Monseñor Tissera destacó que su testimonio de cercanía y opción por los pobres sigue siendo la brújula de la diócesis.

Por su parte, Monseñor Colombo recordó la mística del primer sínodo (1981-1983), destacando que aquella experiencia -nacida en plena crisis social y retorno a la democracia- no fue "fantasiosa", sino basada en preguntar a la gente y estudiar la realidad. "Este tercer sínodo concreta el último sueño de nuestro Obispo Jorge", afirmó Colombo, vinculando la herencia de Novak con el concepto de "Iglesia en salida" que hoy promueve el Vaticano.

El cronograma hacia el Documento Final

El camino sinodal recién comienza. El trabajo de las comisiones ya tiene fechas marcadas en el calendario:

30 de mayo: Segunda sesión sinodal.

20 de junio: Tercera sesión sinodal.

9 de agosto: Cuarta sesión sinodal.

19 de diciembre: Presentación del Documento Final, coincidiendo con la clausura del año del 50º aniversario.

Con este Tercer Sínodo, la Diócesis de Quilmes reafirma su voluntad de ser una Iglesia participativa y misionera, atenta a los desafíos de un territorio diverso y en constante transformación.