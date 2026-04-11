Quilmes celebra los 90 años de monseñor Stöckler con una misa especial: cuándo es

La diócesis de Quilmes celebrará el próximo domingo una misa de acción de gracias por el 90º cumpleaños del obispo emérito Luis Teodorico Stöckler, según informaron autoridades eclesiásticas.



La celebración eucarística tendrá lugar el 12 de abril a las 19 en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Quilmes, ubicada en el centro de la ciudad, y convocará a fieles de toda la diócesis.

Monseñor Stöckler nació el 12 de abril de 1936 en Paderborn. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en la Facultad de Teología de su ciudad natal y en la Universidad de Múnich, y fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1960.

En 1970 llegó a la Argentina como sacerdote misionero "Fidei Donum" en la diócesis de Lomas de Zamora, donde desarrolló una intensa labor pastoral en distintas parroquias y se desempeñó como director de estudios en espacios de formación ministerial.

Su trayectoria episcopal comenzó el 26 de noviembre de 1985, cuando fue nombrado obispo de Goya por Juan Pablo II. Recibió la ordenación episcopal el 17 de diciembre de ese mismo año e inició su ministerio en esa diócesis pocos días después.

A lo largo de su carrera también tuvo una activa participación en la Conferencia Episcopal Argentina, donde presidió la Comisión Episcopal de Misiones en distintos períodos y formó parte de otras áreas vinculadas a la pastoral.

El 11 de mayo de 2002 asumió como obispo de Quilmes, sucediendo a Jorge Novak. Permaneció en ese cargo hasta el 12 de octubre de 2011, cuando Benedicto XVI aceptó su renuncia al cumplir 75 años, tal como establece el derecho canónico.

Desde entonces, Stöckler es obispo emérito de Quilmes y reside en la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúa siendo una figura de referencia para la comunidad católica local.